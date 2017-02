Los chicos nuevos de la oficina

Como sonaba aquel anuncio ochentero de la colonia Farala, tenemos chica nueva en la oficina. En este caso, dos, dos chicos en las oficinas de Acerinox. Son Pedro Palenzuela e Isidro Sillero, dos jóvenes algecireños de 22 y 28 años, respectivamente, con capacidades diversas y procedentes de las asociaciones Apadis y Asansull. Ambos se han incorporado al trabajo diario de la administración en la fábrica gracias a un convenio firmado entre la compañía y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo de Cádiz.

Con la firma de este acuerdo, Acerinox se convierte en la primera gran industria que ofrece prácticas no laborales a jóvenes con capacidades diversas. Pedro e Isidro permanecerán en el centro de trabajo durante dos meses y recibirán una gratificación mensual de 300 euros. La dirección de Acerinox también está intentando que la Junta de Andalucía les certifique su formación al final del período de prácticas.

Pedro, que ha sido asignado al departamento de Recursos Humanos, es muy activo. Sus compañeros dicen que no para. "Hasta ahora había trabajado como reponedor, pero aquí estoy archivando documentos, destruyendo papeles, clasificando, guardando o haciendo fotocopias", cuenta.

El trabajo de Isidro es distinto. Destinado al mostrador de recepción de las oficinas de Acerinox, su tarea principal consiste en llevar el orden del uso de las distintas salas, registrar y admitir documentos y preparar el material de las visitas.

Ambos dicen estar encantados con el trabajo que realizan y no ocultan su deseo de poder acceder a un puesto de este tipo en el futuro. La reacción entre los trabajadores de la empresa es similar: "Está siendo una experiencia muy gratificante, mejor de lo que pensábamos cuando nos dirigimos a la federación. Estamos asombrados. Se han integrado muy bien con el resto de la plantilla y nos está sirviendo para conocer el grado de formación que tienen estos chicos, que creo es muy desconocido por la población en general", declaró María José Guío, jefa de Administración de Acerinox.

"La relación con los empleados es excelente. Cada día les asignamos tareas y ya no solo lo hacemos nosotros, sino que también se suman otros empleados. Les propusimos que cambiasen de puesto en este período de dos meses, pero nos han dicho que no, que están encantados con el lugar que hemos elegido para cada uno", cuenta Palma Garnica, trabajadora social de la fábrica.

Pedro e Isidro son muy tenaces y trabajadores. Acostumbrados a que los señalen, no se amedrentan ante nada. "Me siento mucho más capaz que algunas personas que me llaman discapacitado. Puede que lo sea, pero al menos no estoy tirado en la calle", declara Pedro, aficionado a los videojuegos y amigo de sus amigos.

Isidro lleva a gala una vida social mucho más amplia y variada. Forma parte de una chirigota llamada "Eloy Merlín" y se declara fan de todas las fiestas, ya sea Semana Santa, carnaval o feria.

Suerte chicos, que la fuerza y vuestras capacidades os acompañen a lo largo del camino.