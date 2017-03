"De chica ya trabajaba en una pensión"

Esta tarifeña de 70 años representa a muchas de esas mujeres que no pudieron acceder a una educación por falta de recursos económicos. "Con 12 años me pusieron a trabajar en la pensión de Pepita Castellano. Hice la comunión y tuve que dejar el colegio porque el dinero hacía falta en mi casa. Y se acabaron los estudios. Se acabó todo", sentencia con cierta tristeza.

En la citada pensión realizaba trabajos de limpieza y allí permaneció hasta que se casó, cuando aún no había cumplido los 20. Entonces dejó el trabajo. "Me casé con tres hombres. Mi marido estaba huérfano desde los 14 años y tenía a su padre y su hermano con él. Yo no quería casarme tan pronto, pero mi madre me convenció para que lo hiciera, porque decía que los tres estaban solos", cuenta Nina.

Viuda desde hace 15 años, hace balance de su vida y confiesa que si tuviera la oportunidad de volver a empezar tomaría otras decisiones: "Con la experiencia que tengo ahora hubiera hecho otras cosas que no hice".

Nina Ruiz tiene cuatro hijas y un hijo. Con ellas dice tener una relación de hermanas y contempla sus vidas de un modo feliz porque pudo darles lo que ella no tuvo para sí misma. "Conseguí que estudiaran las cuatro. Nos sacrificamos mucho, porque ni siquiera tuvimos una casa en propiedad, siempre vivimos del alquiler y trabajando muchísimo para que las niñas estudiaran", explica.

Vive en la casa que dejó su madre y sobrevive con una paga de 640 euros, la que corresponde a las viudas, pero se ayuda económicamente haciendo arreglos de costura. Le gusta aconsejar a sus hijas y ayudarles: "A una de ellas le dije que se separara. No quiero que crean que porque sean mujeres tienen que vivir mal".

Todavía hoy, quince años después, sufre y padece su viudedad. "Lo vivo fatal, porque echo mucho de menos a mi marido. Mis hijas dicen que pienso como las mujeres de antes, y así será, porque aunque he tenido oportunidades de tener pareja, no lo he querido. Es que no puedo. No estoy educada para eso. Tengo a mis hijos y eso me ayuda a vivir con menos soledad", añade Nina Ruiz.