Los centros de salud asumen el 56% de las urgencias de 2017 en la comarca

Los campogibraltareños acudieron durante 2017 en mayor número a los servicios de urgencias de los centros de salud que a los dos hospitales de la comarca, el Punta de Europa de Algeciras y el viejo centro de La Línea, sometidos durante los últimos meses a críticas por parte de usuarios y sindicatos por la saturación que sufren. En concreto los Centros de Atención Primaria atendieron un 56% de las urgencias (214.058), mientras que el 44% lo fueron en los dos centros hospitalarios (169.964). Los profesionales de los centros sanitarios públicos del Área del Campo de Gibraltar atendieron en total 384.022 urgencias.

El total de urgencias atendidas en el Hospital Punta de Europa fue de 96.731, de las que 7.410 requirió ingreso (un 8%) y 3.109 estuvieron en observación.

En el caso del Hospital de La Línea, las urgencias atendidas fueron 73.233. De ellas, 3.826 fueron ingresadas (5%) y 3.644 estuvieron en observación.

En los centros de Atención Primaria de toda la comarca, las urgencias atendidas fueron 214.058, de las que 19.618 necesitaron que los profesionales acudieran a los domicilios de los pacientes. Hay punto de urgencias en Algeciras Centro, Algeciras Saladillo, La Línea Poniente, Castellar, Jimena, Los Barrios, San Roque, San Enrique de Guadiaro, Tarifa y Facinas. Prácticamente la mitad del total de urgencias (102.829) fueron atendidas en los puntos de urgencias de Algeciras (67.245) y La Línea (35.584). Les siguen, con prácticamente el mismo número de asistencias, Tarifa (25.595), San Roque (25.178) y Los Barrios (25.045).

El Servicio Andaluz de Salud explica que "la atención sanitaria urgente ocupa un lugar destacado en el sistema sanitario, tanto por el volumen de la demanda, como por la trascendencia social de esta actividad". "Debido ello, Andalucía ha desarrollado y puesto en marcha estrategias e iniciativas relacionadas con las urgencias y emergencias, con el objetivo de responder a las necesidades y expectativas ciudadanas, así como de los profesionales del sistema, todo lo cual se recoge en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias".

El pasado mes de diciembre, los centros sanitarios andaluces activaron medidas incluidas en el Plan de Alta Frecuentación para abordar de manera coordinada los incrementos de la demanda asistencial urgente que se venían produciendo derivados fundamentalmente de la incidencia de la gripe, cuya tasa aumentó hasta alcanzar 133 casos por 100.000 habitantes. Esta subida de incidencia del virus, registrada por el Sistema de Vigilancia de Gripe de Andalucía, provocó una mayor demanda de pacientes en los servicios de urgencias de los centros sanitarios, que por este motivo mantuvieron activado el Plan de Alta Frecuentación desde el pasado 1 de diciembre, con el objetivo de abordar los incrementos habituales de la demanda asistencial urgente durante los meses de invierno.

A principios de enero, el sindicato provincial de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) denunció la situación de colapso por la que pasaron los servicios de Urgencias de la mayoría de los hospitales de la provincia y los servicios de Urgencias extra hospitalarios "ante la falta de previsión de los responsables del Servicio Andaluz de Salud, que no han tenido en cuenta la saturación de los centros sanitarios producida, en gran parte, por la epidemia de gripe". Desde CCOO aseguran que la situación en los servicios de Urgencias extra hospitalarios "es más lamentable si cabe", debido a que en casi todos los centros no se han reforzado las plantillas. "En muchos de ellos nos encontramos que pasan consulta un sólo médico y un enfermero".

Durante 2017 se produjeron manifestaciones multitudinarias en Algeciras y La Línea en protesta por la situación sanitaria en el Campo de Gibraltar. Uno de los puntos que reclamaban los usuarios era el de la falta de personal en los servicios de Urgencias. En el caso de La Línea, por ejemplo, los usuarios hicieron hincapié en la falta de un pediatra, que obligaba a trasladar a los niños enfermos hasta Algeciras.

El SAS explica que los picos de demanda "son inherentes a las características de los servicios de urgencia puesto que atienden a situaciones de salud no planificadas". "Pese a ello y puesto que la demanda no es uniforme, los servicios de urgencias adaptan su respuesta a patrones que en ocasiones son previsibles. Además, los profesionales de urgencias trabajan con un sistema de clasificación de las urgencias por niveles (triaje) que determina la prioridad en la atención de un paciente", subraya el organismo. El sistema de triaje clasifica los casos en cinco niveles y determina unos tiempos de atención para cada uno. El nivel 1 sería de atención inmediata, nivel 2 (muy urgente), nivel 3 (urgente), nivel 4 (normal) y nivel 5 (no urgente). "Los profesionales de las áreas de Urgencias cuentan con formación específica para hacer esta clasificación, que es una garantía de respuesta segura y de calidad ante los picos de demanda no previsible que se producen con cierta frecuencia en los servicios de Urgencia", subraya el SAS.

En relación con la frecuentación global de urgencias del año 2017, desde el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar destaca el alto nivel de resolución que realizan los profesionales en el caso de los hospitales, puesto que el porcentaje de urgencias que han necesitado ingresos ha sido bajo.