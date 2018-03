El centro de adicciones, con la plantilla bajo mínimos desde 2016

El Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones de Algeciras (CTA) lleva un año y medio funcionando con la ausencia de una trabajadora social, 15 meses con una plaza de psicólogo por cubrir y uno sin personal administrativo. Así lo denunció ayer el director del centro, Francisco Gallardo, quien lamentó que su equipo no da abasto para atender como debiera a los 662 pacientes que en la actualidad intentan curarse de sus adicciones en las instalaciones ubicadas en El Saladillo.

El CTA perdió a su trabajadora social, por fallecimiento, el dos de septiembre de 2016. A día de hoy la plaza sigue sin cubrir, pese a que la dirección del centro se la ha reclamado en innumerables ocasiones a la Diputación de Cádiz. Desde el 22 de diciembre de 2016 está sin un psicólogo. Debería haber cuatro, que se reparten unos 200 pacientes, pero desde hace 15 meses no es así. La administración afirma que lo contratará en cuanto pueda. El caso del administrativo es el más perentorio. Sencillamente porque no hay y sus funciones se las tienen que repartir el personal del centro, empezando por el propio director. Hace más de un mes -el 2 de febrero- que el que había se dio de baja por enfermedad y no parece que vaya a poder incorporarse en breve, así que el CTA reclama que se ocupe la plaza.

Este centro depende del Servicio Provincial de Drogodependencias de Cádiz (SPD), formado a raíz del Decreto 73/1985 y se constituyó mediante convenio entre la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. En la actualidad está adscrito al Área de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz.

Aunque inicialmente los centros fueron puestos en marcha atender a las personas con drogodependendencias (heroína, cocaína y hachís, principalmente), actualmente el perfil de los pacientes que acuden ha cambiado de forma considerable. Cada vez son más las personas que se atienden por otras drogas (benzodiacepinas y barbitúricos, principalmente) y por addiciones relacionadas con el juego patológico, que ha llevado a la dirección a crear una unidad especial. El acceso a los centros de tratamiento se hace directamente por los ciudadanos, es decir, cualquier afectado o familiar puede solicitar atención gratuita por su adicción. También llegan derivados de los centros de atención primaria y del Hospital Punta Europa.