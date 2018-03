Una celadora es agredida por una usuaria en Urgencias del hospital Punta de Europa

Ha vuelto a ocurrir. Una celadora sufrió el pasado lunes por la noche una agresión a manos de una usuaria cuando trabajaba en Urgencias del hospital Punta de Europa. La trabajadora sufrió una luxación después de que la mujer empujara contra ella una camilla atrapándole un brazo y ayer se encontraba de baja.

Según explica la propia agredida, el ataque se produjo sin que ella hubiera atendido previamente a esa usuaria, familiar de una paciente. "Llevaba una camilla a una habitación cuando ella me dijo 'esa camilla es para mi familiar'. Yo le contesté que esa camilla era para otra consulta, pero ella siguió insistiendo". Al reiterarle la negativa y pedirle que le dejase paso, "me empezó a insultar y cuando intenté meter la camilla en la habitación la empujó y me atrapó contra la puerta". Incluso llegó a mover a la señora mayor que esperaba la camilla en una silla de ruedas.

El resultado es una luxación, pero también una subida de tensión, una fuerte ansiedad y la certeza de que "voy a necesitar ayuda psicológica".

La agresión ha sido una gota más en el ya colmado vaso de los profesionales sanitarios de la comarca. Llega después de que el Servicio Andaluz de Salud se haya visto obligado a reorganizar las Urgencias del hospital de La Línea tras el asalto de 20 supuestos narcos para liberar a otro y la paliza de un paciente a una enfermera, una medida que había sido adoptada antes en el propio hospital algecireño. Hace escasos meses se registraron dos agresiones a vigilantes también en Algeciras, en el centro de salud de El Saladillo. Y en todas las ocasiones se han producido protestas de los profesionales sanitarios, que demandan más seguridad en sus puestos de trabajo.

En esta ocasión habrá una nueva concentración. CSIF ha convocado una reunión de repulsa para mañana a las 10:30, a las puertas del servicio de Urgencias del centro hospitalario, y hace un llamamiento a todos los profesionales para acudan, invitando a su vez a todos los ciudadanos que quieran participar.

La central sindical mostró su rechazo a la agresión y agradeció "el apoyo inmediato que ha ofrecido la gerencia del Punta de Europa para poner en marcha los protocolos establecidos ante casos de violencia en el trabajo, poniendo a disposición de la agredida todos los mecanismos de protección y defensa, tanto sanitaria como jurídica".

Así lo remarcaba también el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, que mostró "su solidaridad y apoyo" a la profesional que había sufrido la agresión y dio las gracias al personal de Urgencias y de seguridad del centro por su rápida intervención y ayuda a esta compañera. La propia agredida quiso resaltar ayer "el apoyo recibido de mis compañeros, que se portaron estupendamente conmigo".

Desde el Área y la Delegación se recordó que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial "viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión".

Salud "condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones. Tanto la directora gerente del Área Sanitaria, como su equipo y el resto del personal del centro, se suman a esta condena y desean mostrar públicamente su solidaridad con la compañera afectada".