"El capital es un animal que cuanto más come, más quiere"

E-cataluña: ¿Hay arreglo?

-Después del domingo vendrá el lunes y tras la tempestad viene la calma. Esperemos que sea así y que el domingo no haya disturbios. Fíjese que incluso cuando ETA estaba activa había espacios para el diálogo. Es muy importante que los antisistema de la CUP no se hagan con el control porque la moderación es obligada. También por la parte que nos corresponde. No me gustan los patriotas de pacotilla que van con la bandera en plan macareno.

-¿Se plantea volver a ir en una lista electoral?

-No, jamás, eso está descartado.

-Salió escarmentado.

-Hay gente que está más preparada que yo.

-¿Hay que tener un estómago especial?

-Están más preparados, vamos a dejarlo en eso. Puedes poner unas risas cuando transcribas la entrevista... En los partidos no hay compañeros, sino rivales. A mí, en CCOO, me presentaban listas alternativas, pero al día siguiente les llamaba para poner a todo el mundo a trabajar por el sindicato.

-Dejó el PCE y pasó al PSOE.

-Estuve de concejal del PSOE cuatro años, desde 2011 a 2015, para ver si podíamos parar el tornado de la derecha. Volví al sindicalismo, donde me muevo como pez en el agua.

-También dejó el PSOE.

-Me fui cuando el PSOE se abstuvo para hacer presidente a Rajoy, pero he pedido el reingreso tras la vuelta de Pedro Sánchez. Más allá de sus diferencias con Susana Díaz, el gesto qe tuvo merece la pena que sea apoyado. Vuelvo, pero no participaré en congresos ni quiero cargos. Donde sí quiero volver a tener un papel activo es en Barrio Vivo.

-¿Están desacreditados los sindicatos de clase?

-Nosotros hemos hecho y justificado todos los cursos de formación, no tenemos a personas imputadas por haber firmado facturas falsas ni tuvimos problemas con las viviendas que se hicieron en cooperativa.

-¿Se sienten maltratados?

-La derecha mediática ha ido a por los sindicatos.

-¿No cree que los acuerdos de concertación social han contribuido a dar una imagen de complicidad negativa con el poder político?

-Los acuerdos de concertación hay que hacerlos. Si eso favorece que haya un millón de contratos para los jóvenes, para hacer contratos fijos o para dar una subvención a una empresa, ¿por qué no voy a firmarlos? Si lo firma el Gobierno central es un acto de responsabilidad, pero si se firma en Andalucía es un pasteleo. Y la afiliación al sindicato ha subido en los dos últimos años. Mire, se ha firmado el convenio del metal y no se le ha dado ninguna importancia, aunque afecta a miles de trabajadores.

-¿Hemos salido de la crisis?

-Creo que estamos saliendo. En mi perfil de whatsapp tengo puesto 'Esto tiene solución' porque creo que sí es posible. El problema es que en el mundo manda el club Bilderberg, aunque no sé si esto se lo van a dejar poner.

-En el periódico no mandan. Además, no tengo el gusto.

-Lo que es increíble es que los trabajadores estemos pagando las consecuencias de una crisis provocada por Lehman Brothers, el banco de Luis de Guindos, .

-¿Hemos aprendido de los errores?

-Espero que sí, pero el capital es insaciable. El capital es un animal que cuanto más come, más quiere.

-¿A quien le reza cuando llega a su casa?

-A la Virgen del Carmen, soy muy de ella. Y creo en las personas. Si yo no tuviera a los delegados que tengo, a las personas con las que trabajo cada día me hubiera aburrido. Me tengo que ilusionar todos los días.

-¿Le ha supuesto algún conflicto su condición de cristiano y comunista?

-Cuando yo tenía 17 años se enteraron en la Iglesia de que yo pertenecía al Partido Comunista y un cura me dijo que tenía que elegir, que no podía ser comunista y pertenecer a la Iglesia. Le respondí que si alguna vez me obligaban a elegir, me iría del sitio del que me estaban obligando. La fe, como las ideas políticas, no tiene carnet.

-¿Quién le ha marcado más en su vida?

-Mucha gente. Y sigo aprendiendo todos los días. Aprendí sobre todo de mi padre y de mi madre.

-¿Se llamaban?

-Antonio y Antonia. Ella, con 10 añitos, cargaba la ropa de los señoritos desde el centro de Algeciras hasta Pajarete para lavarla. En mi casa me enseñaron a ser digno en la pobreza. Mi padre era un Séneca, un autodidacta que me enseñó esos valores que me han conducido en la vida. Decía una frase: "La verdad, de simple que es, es tonta, pero a la mentira hay que darle de comer todos los días". Hay que ir con la verdad de mi padre y con la sencillez de mi madre.