Los bomberos y el Consorcio llegan a un acuerdo sobre el seguro de vida

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) y las secciones sindicales de la entidad llegaron ayer al mediodía a un acuerdo para establecer el nuevo seguro de vida e invalidez que se aplicará a todo el personal, exceptuando al presidente y los consejeros. El pacto se logró tras convocar una mesa de negociación y varias reuniones que contaron con la presencia de la Presidencia y de los técnicos del Consorcio de Bomberos.

Las distintas secciones sindicales representadas en la entidad, CCOO, CSIF y SBC, llegaron a un acuerdo que establece las pautas de cobertura del seguro de vida y los distintos grados de invalidez para los trabajadores de la empresa. Las indemnizaciones se moverán en un margen comprendido entre los 100.000 y los 200.000 euros en función del percance sufrido y la edad del implicado.

Francisco Vaca, presidente del CBPC agradeció ayer "el apoyo de las tres centrales sindicales a la propuesta final del Consorcio". Para Vaca, "lo más importante es que los trabajadores del Consorcio de Bomberos cuenten con unas coberturas que les permitan desarrollar sus funciones sin otras preocupaciones".

Los sindicatos también han mostrado su satisfacción por el pacto, aunque de forma más moderada. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señaló en un comunicado que "el acuerdo firmado no satisface al cien por cien a los bomberos y tiene unas peores condiciones que el seguro que se tenía antes, que expiró a principios de 2017". Para la organización sindical, no obstante,"era importante alcanzar un compromiso con el Consorcio y recuperar un seguro de vida que no dejara desprotegidos a los bomberos y a sus familias en caso de sufrir alguna incidencia trágica". El CSIF también mostró su satisfacción por la promesa realizada por el Consorcio para establecer la condición de segunda actividad para este colectivo, permitiendo a los trabajadores seguir en activo en la Corporación en otras labores, siempre que su condición psicofísica lo permita.

El acuerdo se aprobará en Junta General Extraordinaria en la Sede propia del Consorcio de Bomberos el próximo jueves 13 de julio como único punto del día.