Los 'best sellers' de las jugueterías

Las mejores compras son siempre las de los más previsores. Así han de serlo si lo que se pretende es hacerse con el juguete más demandado por los niños en su carta a los Reyes Magos. Este año, como suele ocurrir, las series infantiles y las películas de animación del año han vuelto a marcar la tendencia entre los más pequeños. Los patines de la protagonista de la serie de Disney Soy Luna, imposibles de encontrar desde hace semanas, son un claro ejemplo de ello. También el reloj de la serie de animación Yo-Kai, del canal Boing, o cómo no todo lo relacionado con la Patrulla Canina, del Clan TV, y la película Trolls, estrenada en cines por Dreamworks en octubre.

Aún quedan dos días para que concluya la temporada más fuerte de un sector tan estacional como es el de los juguetes, y los gerentes de las dos principales cadenas de jugueterías (Juguettos y Toy Planet) implantadas en la comarca, cuentan cómo está siendo la campaña.

"Está ocurriendo una cosa curiosa y es el efecto Black Friday, que supuso un aumento de las ventas muy fuertes en el mes de noviembre, más aún cuando se prolonga durante tres días como es nuestro caso y el de la mayoría de establecimientos. Eso ha hecho que las compras se hayan adelantado un poco", explica Ricardo Carretero, gerente junto a su hermana Alicia de las dos tiendas que Juguettos tiene en la ciudad de Algeciras.

Los datos registrados en sus tiendas señalan que los juguetes más solicitados este año son los patines de Soy Luna antes citados, un juego denominado Cara Splash que aunque no es novedad de este año también se ha agotado, el reloj de Yo-Kay o las cocinas de todo tipo y material impulsadas por el fenómeno del programa televisivo MasterChef.

El servicio de compras online también está aumentando, aunque se lleva a cabo desde otras tiendas de la cadena en Andalucía con almacenes más grandes.

En estos dos últimos días, en los que los más solicitados ya no están disponibles, Ricardo aconseja acudir a los clásicos, que siempre funcionan y no están sujetos a modas televisivas. "Con Playmobil o la Nancy siempre se acierta y son los más socorridos cuando el cliente no sabe qué comprar o está muy apurado de tiempo", explicó Carretero.

Enrique González, responsable junto a su familia de las seis tiendas que la cadena Toy Planet tiene en el Campo de Gibraltar, señala entre los best sellers a un autobús de la Patrulla Canina, los Hatchimals, una mascota que sale de su cascarón y crece interactuando con el niño, los Bebés Llorones de IMC Toys, con lágrimas de verdad, o el Trolls Poppy Hora de Abrazarse, personaje salido de la película Trolls que incluye 25 canciones y reproduce frases.

"Parece que la campaña está un poco más animada este año. Al menos eso nos parece a nosotros. Creemos que las actividades que se están organizando en Algeciras, con la presencia de la pista de patinaje de hielo, como ejemplo más claro, favorecen mucho el comercio local", dice.

La venta online está creciendo, como en todos los sectores, pero el responsable de las tiendas Toy Planet opina que el sector del juguete, y más en España, todavía se resiste un poco. "No estamos en los países del norte de Europa, donde la venta online arrasa. Aquí a la gente aún le gusta apartar los juguetes, verlos, tocarlos y comprobar bien qué están comprando", explica.

Enrique González advierte de las ventas en internet en grandes plataformas, donde los juguetes más deseados pueden hasta doblar su precio de catálogo. "Trabajamos con meses de antelación nuestras previsiones de ventas, pero es complicado acertar. Luego nos encontramos con que los fabricantes van a lo justo y no quieren arriesgar pérdidas, por lo que ya no aceptan más pedidos. Prueba de todo esto es que el próximo lunes salimos para Hong Kong, donde ya empezaremos a contactar con proveedores de la próxima campaña", apunta.