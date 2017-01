Un bar por cada 100 habitantes

La clave está en que aquí hay oferta para todo el mundo, desde el que quiere una tapa, al que quiere comerse un buen centollo” dice Juan Manuel Laza. No para con el teléfono. Es martes pero “Casa Mané”, un casa de madera situada al pie de una pequeña playa en la desembocadura del río Palmones, está lleno al igual que la barca que preside el salón y donde descansan en busca de “novio” coquinas, conchas finas, rodaballos y una buena partida de voraces, besugos de los buenos, que han entrado hoy procedentes de la flota que pesca en El Estrecho.Es difícil hoy en día llenar los días “laborables”. Tan sólo sitios como la Venta Esteban en Jerez, consiguen estos logros. Pero a pocos metros, en la Avenida de Andalucía, en pleno centro de Palmones, otro sitio, el mesón La Ragua, también está a rebosar, a pesar de que en sus dos salones, zona de barra y terraza puede alojar a más de 180 personas. Advierten de que lo mejor es reservar, sobre todo los fines de semana. Palmones está situado en la desembocadura del río Palmones y Guadarranque. Hay un paseo marítimo que circunda la localidad donde apenas viven 2000 personas, aunque en verano la cosa se incrementa. La pedanía pertenece a la ciudad de Los Barrios, pero está muy cerca de Algeciras. De hecho su principal clientela viene de allí. Pasear junto al río, con un paisaje en verde que se alterna con los barcos del potente puerto de Algeciras, puede ser un buen abreboca. Las casas son bajas. Muy cerca está la factoría de Acerinox pero todavía la pesca sigue teniendo peso específico en la economía de la zona, aunque la captura de la almeja, el producto que dió fama de comé al sitio, está prohibida. En las calles de la localidad se sitúan más de 20 bares con lo que caben a uno por cada 100 habitantes. El origen de la cosa estuvo precisamente en eso, en los pescados y mariscos acabaitos de salí del agua salá y que los propios pescadores ponían en bares que pusieron en marcha. Lo cuenta el más veterano de la zona, Antonio Miguel López Vega, más conocido como Willy, el nombre del establecimiento que regenta junto a su hija Cristina. Condecorado incluso por el Ayuntamiento de Los Barrios por su trayectoria profesional, está acompañado en la mesa por Manuel Sánchez Salas, copropietario de “Casas Mercedes”, un local ya cerrado pero que fue uno de los protagonistas de la historia dorada de Palmones, las décadas de los 80 y los 90. Los dos recuerdan como fueron los principios. Todo comenzó con los pescadores de la zona. Eran los finales de la década de los 60 cuando el bar “Curro Cherengue” empezó a atraer público con su pulpo a la brasa, un plato típico del Campo de Gibraltar y especialmente famoso en La Línea. A ellos se unió luego Andrés Sánchez, uno de los hermanos conocidos como “Canecos”. El puso en marcha el bar El Pescador, en honor a la dedicación de su familia . A ellos se sumó también su hermano Manuel con el Bar Sánchez.El Malagueño fue ya el primer restaurante como tal y ya en 1978 se abre el primero de los grandes históricos de la zona, Willy. Un año después, en 1979 abría El Copo el sitio que ha escrito las letras más doradas de la historia de Palmones con Manolo Moreno al frente. Tanto El Copo como Willy se mantienen en la “primera división” casi 40 años después. De hecho Isabel Moreno, una de las hijas de Manolo, es la presidenta de la Asociación Gastronómica de Palmones que agrupa a los empresarios de la zona y que está intentando impulsar el recinto, mientras que “Willy” forma parte también de la junta directiva. En El “Willy” sigue habiendo las almejas al ajillo, el plato estrella de la casa y de la zona durante todo este tiempo. Aunque ahora en este restaurante de dos elegantes salones decorados con motivos marineros, han optado por la diversificación gracias a la incorporación del cocinero alicantino Paco Navarro que ha introducido en la carta pescados a la brasa, carnes de retinto o gallegas y también los arroces.La competencia es importante, en unas pocas calles conviven una veintena de bares y restaurantes dedicados a dar de comer. Además hay cafeterías y pubs. Todos los empresarios encuestados coinciden en que la zona vive una segunda “edad de oro” y que los establecimientos se llenan todos los fines de semana,Evidentemente la mayoría de los clientes son “peregrinos”, gente que acude a disfrutar de la buena oferta gastronómica del lugar. Algeciras es la zona que aporta más visitantes “aunque ya tenemos gente del resto de la provincia o de Málaga, que se acercan” destacan los hosteleros. Pero ahora a los pescados y mariscos se unen otras especialidades. La pedanía ha sumado un nuevo atractivo que es la diversidad tanto en la comida como en los precios.Uno de los que ha optado por la diversidad es Cristian Jiménez, un joven empresario nacido en Palmones y que abrió Lata-berna en noviembre de 2015. Lo suyo es un bar de tapas. Está en la avenida de Andalucía, la calle estrella de la localidad, donde se suceden las terrazas de los bares y restaurantes. Ofrece tapeo y copas y su oferta va desde los montaditos a la carne a la brasa.La diversidad, la calidad y los buenos precios es también la clave del Mesón La Ragua. Es mejor reservar para poder ir porque suele estar hasta arriba. La clave está en que incluso en las mesas del comedor se puede tapear y por tanto lograr que la cuenta sea “moderada”.También ha optado por diversificar “La Candela” otro establecimiento reabierto recientemente, ahora bajo la dirección de un antiguo propietario de La Lonja, otro restaurante con historia dorada en la zona, pero que cerró sus puertas con la crisis económica. Ofrecen arroces y también carnes a la brasa a pocos metros de la playa.El Lagar, que sólo abre los fines de semana, intenta ocupar el hueco de las tabernas con especial atención a los vinos y a las comidas de diversas culturas. No faltan tampoco pizzería o un freidor, además del restaurante Los Arcos, el primero que se situó en la zona dedicado a las carnes.El Ayuntamiento de Los Barrios también ha puesto ahora su granito de arena para contribuir al despegue de la zona. Junto a los empresarios han publicado una guía gastronómica donde se recogen datos de todos los establecimientos. El folleto se puede retirar en la propia oficina de Turismo en la avenida de la Constitución de Los Barrios y se presentó en el último Fitur, la feria del Turismo en Madrid.De todos modos los empresarios quieren idear más medidas para potenciar aún más la zona. “Queremos aprovechar que volvemos a renacer para consolidar nuestra oferta” explica uno de los directivos. Hay ganas de invertir. Lo demuestra otro gran clásico del Campo de Gibraltar, el restaurante Cortijo de Guadacorte, una especie de casa de campo situada en Guadacorte, cerca de Palmones y donde se come de moja pan.En Palmones, desde hace 25 años, tienen el chiringuito El Garito que abren entre mediados de junio y de septiembre. Su terraza ofrece un paisaje de esos que no sabes si mirar más para el horizonte o para la fuente de sardinas al espeto que bordan en el establecimiento. Paqui Espinosa, una de sus propietarias, resalta que “la zona vuelve a estar de moda y nosotros tenemos un proyecto para abrir nuestro chiringuito durante todo el año. Ahora estamos tramitando el proyecto y esperamos poder llevarlo a cabo”.