En el ejercicio de mis funciones como presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) he procurado siempre seguir esta máxima: "Si algo sale mal es culpa del jefe; si algo sale bien es mérito del equipo". A la hora de hacer balance de mi gestión, al cumplir 20 años al frente del puerto, quisiera seguir siendo fiel a este principio, por lo que solo me referiré a los asuntos de los que me siento responsable, que son aquellos que han salido mal o que no han salido adelante.

Por más que me he esforzado durante todos estos años, no he conseguido ni la mejora de nuestra conexión ferroviaria, ni los accesos norte y sur al puerto de Algeciras, ni el acceso al puerto de Tarifa, ni el doble circuito eléctrico entre las subestaciones de Cañuelo y Pinar del Rey. Tampoco he conseguido sacar la OPE del puerto y ceder el Llano Amarillo a la ciudad, ni el fondeadero exterior, ni la ampliación del puerto de Tarifa, ni el incremento de personal del PIF, ni adjudicar aún la fase B de Isla Verde Exterior, ni un nuevo convenio para nuestros trabajadores, que siguen sin poder recuperar lo perdido durante la crisis, ni que la reforma de la estiba se hiciese por consenso y se evitasen los graves daños que se han terminado causando a nuestro puerto, ni muchas cosas más.

Mi actitud reivindicativa y beligerante en muchos de estos asuntos ha derivado inevitablemente en desencuentros con Puertos del Estado que, a la larga, tengo que reconocer que en nada han beneficiado a nuestro puerto. Muestra de ello son la escasez de personal autorizado a la APBA, inferior a la mitad del autorizado a otros puertos a los que superamos con creces en tráfico total o la limitación del techo de gasto, por debajo del autorizado a esos otros grandes puertos de nuestro sistema, a los que también hemos venido superando cada año en rentabilidad.

Asumo la responsabilidad de todo ello y pido disculpas a los afectados. La única excusa moral que me queda es que puse mi cargo a disposición -hasta en cuatro ocasiones- cuando me vi impotente e incapaz de solucionar estos asuntos de tanta trascendencia para nuestra gente y para nuestro puerto.

Para todas las personas que han integrado el equipo de la APBA durante todo este tiempo y para todos los miembros de nuestra comunidad portuaria solo tengo palabras de agradecimiento, de admiración y de felicitación por el enorme esfuerzo desarrollado y por los excelentes resultados obtenidos hasta la fecha, a pesar de las muchas dificultades que han tenido que superar. Mi único mérito es el haberme sabido rodear de magníficos profesionales. Gracias también a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos del Campo de Gibraltar, a los que además pido disculpas porque en todo este tiempo no siempre he podido o he sabido satisfacer sus legítimas demandas.

Una última cuestión que considero obligada en cualquier balance de un cargo público. Llego al final de estas dos décadas de trabajo con las alforjas más vacías, bastante más vacías, que si hubiese continuado en mi puesto en la empresa privada. Pero lo hago con el enorme orgullo y la gran satisfacción de que, gracias a la confianza depositada en mí por la Junta de Andalucía, he tenido la oportunidad de servir durante 20 años a mi país y a Andalucía desde la presidencia del primer puerto de España. En estos 20 años, sólo a mi familia he querido más que a este puerto.