La falta de anestesistas en la sanidad pública toca de lleno al Punta de Europa

"Si no se pone una solución rápida, nos vamos a encontrar con un problema grave". Quien así habla es el director de la Unidad de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y profesor titular de Anestesia de la Universidad, Luis Miguel Torres, que alerta de la falta de anestesistas en hospitales comarcales como el de Algeciras. En el Punta de Europa, afirma, se ha pasado de contar con una plantilla de 12 a tener solo cinco, lo que obliga a desplazarse a especialistas desde el Puerta del Mar para atender a los pacientes en virtud del Plan Alianza entre hospitales.

Luis Miguel Torres entiende que esta situación debe solucionarse "de manera urgente", incrementando el número de plazas MIR en la especialidad de Anestesiología. E insiste en que esa medida debe tomarse cuanto antes, ya que un anestesista tarda cuatro años en formarse.

Otra medida que debería adoptarse, según Torres, es mejorar los salarios para que estos especialistas no se marchen a la sanidad privada o al extranjero, además de mejorar los contratos para que sean más estables. "Veo que las autoridades no se dan cuenta de que, si no se pone una solución rápida, nos vamos a encontrar con un problema grave que va a repercutir en la asistencia a la población. Creo que tienen que poner medidas urgentes para incentivar que haya más anestesistas , formarlos y pagarles adecuadamente para que no se marchen", manifiesta. Reconoce que la falta de médicos se da también en otras especialidades, "pero en anestesia es especialmente grave".

La escasez de anestesiólogos se está convirtiendo en un problema a nivel mundial que puede llegar a ser crítico en unos años, explica el doctor, cuya preocupación por este asunto le ha llevado a grabar un vídeo que ha difundido en las redes sociales en el que expone los motivos, las consecuencias y posibles soluciones de este problema.

Luis Miguel Torres explica que cada vez se demanda más la actuación de los anestesiólogos, entre otras cosas, debido al envejecimiento de la población "que requiere más atención preoperatoria y, por tanto, necesita más tiempo y dedicación porque son pacientes más complejos".

Hace años las personas mayores preferían no someterse a intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, para un cambio de prótesis o de una válvula del corazón, pero debido a los avances que se han producido en la medicina han perdido el miedo. A esto hay que añadir el aumento de las sedaciones en determinadas pruebas que pueden resultar molestas para los pacientes y el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico, que realizan estos especialistas en las unidades del dolor.

En el Puerta del Mar hay actualmente con 20 quirófanos. Además, cada día se realizan un máximo de 5 o 6 actividades con sedación fuera de quirófano, y para todo ello se necesitan anestesiólogos.

El doctor Torres lamenta que, a pesar de este incremento de demanda del Servicio de Anestesia en los hospitales, la oferta de plazas de especialistas en Anestesiología se ha mantenido estable en los últimos años, e incluso disminuyó con la crisis. A esto se suma que al tratarse de una especialidad "compleja, difícil y de mucho estrés", muchos médicos prefieren estudiar otras especialidades.

Apunta también al aumento de la medicina privada como "un factor importante" para la falta de anestesiólogos en la sanidad pública: "Muchos, ante los salarios bajos en la sanidad pública, optan por marcharse a la privada de forma parcial o total". Asimismo, hay otros que se van al extranjero. Por todo esto, asegura que va a llegar un momento en el que no van a ser capaces de dar respuesta a las necesidades crecientes y, como consecuencia, puede producirse un deterioro de la calidad asistencial.

Este problema se acentúa en los países del tercer mundo, donde la falta de anestesiólogos supone directamente un incremento de la mortalidad, debido a que sin ellos no pueden realizarse intervenciones quirúrgicas.

Torres indica que, en España, donde más problemas existen es en los hospitales comarcales y en los más pequeños, como el algecireño, donde la carencia de especialistas va mucho más allá de la falta de anestesistas, según denuncian profesionales, usuarios y sindicatos.

El pasado 5 de diciembre, el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar anunció que tenía previsto contratar a 42 nuevos especialistas para los hospitales de Algeciras y La Línea y para los centros de atención primaria.

Semanas después admitió problemas para cubrir estas plazas. El 9 de febrero, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció la apertura del segundo plazo de oferta a facultativos para lograr cubrir las 42. Todas las plazas que se ofertan, dijo Díaz, son de interinidad "para que sea atractivo venir". "No son plazas de corta estancia. Queremos cubrir el cien por cien de las necesidades. Estamos trabajando con las centrales sindicales para que tengan sensibilidad y sepan que estamos en una zona de difiícil cobertura", subrayó la presidenta.

Hoy, el Parlamento andaluz debate una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a "desarrollar y ejecutar [...] un programa para incentivar y fidelizar" a los empleados públicos "que desempeñan sus funciones en puestos de difícil cobertura con el objeto de garantizar la continuidad asistencial".