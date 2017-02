El andaluz, el español de Andalucía

Lleno absoluto en el Pósito para ver al humorista andaluz Manu Sánchez, protagonista de la segunda conferencia incluida en las IV Jornadas Culturales Andaluzas organizadas por el Ayuntamiento de Los Barrios. El sevillano, nazareno para más señas, se metió al público en el bolsillo muy pronto, acostumbrado a reivindicar como solo hace él, con un perfecto dominio de la ironía y el humor inteligente, el carácter y el ser del andaluz. Y del habla de los andaluces disertó el presentador a lo largo de una conferencia que presentó bajo el nombre de Andaluz de la A la Z.

Su primer recuerdo para su amigo y maestro José María Pérez Orozco, ya fallecido, de quien dijo sentirse un orgulloso aprendiz. Como hiciera el catedrático a lo largo de su trayectoria universitaria, Manu Sánchez defendió el acento andaluz, al que señaló como "un andaluz perfecto, dicho en un perfecto andaluz".

El humorista rememoró con el público que asistió cómo en sus inicios un directivo de Televisión Española le dijo que lo del acento andaluz tenía que corregirlo, y que hablara más despacio.

"Las cosas que no están estropeadas es mejor no arreglarlas caballero. Intente usted escuchar más ligero", le contestó aquel chaval de 17 años que se enfrentaba a su primera entrevista televisiva. A pesar de que le advirtieron que para trabajar en la televisión española tendría que hablar como en Toledo, el humorista, sin amedrentarse, le dijo que "buscase a un gracioso en Toledo". "De aquello hace ya 13 años, y hoy os digo algo que nunca conté. Aquel directivo era andaluz y eso a ambos nos jodía. A él serlo y a mí que lo fuera", contó Manu Sánchez al público asistente.

El presentador recurrió de nuevo a Pérez Orozco para reivindicar el idioma y pedir a quienes le escuchaban que no se avergozaran de hablar andaluz: "Él me enseñó que el andaluz ni es ni necesita ser un idioma, porque ya es un conjunto de hablas que conforman una realidad mucho más maravillosa. Él me sacó de confusiones: el castellano es el español de Castilla y el andaluz el español de Andalucía, españoles los dos, pero cada uno por su cuenta, el primero luciendo hermosa mortaja, limpia, fijada y con esplendor; y el segundo vivo y coleando, tan vivo que no hay norma que lo alcance ni academia que lo regle, tan vivo que es el andaluz el segundo idioma más hablado del mundo, ya que todas las formas del español de Latinoamérica nacen del acento de los nuestros", manifestó Manu Sánchez, quien animó al público a que "saque pecho de las virtudes de Andalucía", al tiempo que alabó la extraordinaria riqueza lingüística de la comarca.

"No deben avergonzarnos nuestras señas de identidad", concluyó el humorista y presentador.