"La ampliación del parque va a proteger Guadalquitón"

-¿cómo ve la futura ampliación del parque y en qué fase está?

-Ya ha pasado todos los trámites de información pública, tiene los informes técnicos de la Consejería y espera la aprobación del consejo de gobierno. Está casi al final. Desde el punto de vista del parque, creo que va a ser un cambio importante, especialmente en el tema de la conservación porque vamos a poder llegar a la costa y poder proteger el último alcornocal del mediterráneo, Guadalquitón.

-¿Está protegido este paraje?

-Actualmente está protegido por el Plan del Corredor del litoral pero sabíamos que ahí había también un proyecto urbanístico. Se trata de protegerlo, tiene unos valores muy importantes, no sólo por la masa de alcornoques que hay allí sino que también la vegetación de alrededor tiene una importancia ecológica muy grande. En el propio Plan Parcial de Guadalquitón, entre los anexos que se aportan por parte de los promotores, aparecen informes ambientales hecho por la Universidad de Sevilla en la que se habla de las especies y el valor de ese alcornocal y brezal. Vamos a llegar a la costa, vamos proteger esa zona, y entre medio, otras fincas con un valor ambiental incalculables tanto públicas como privadas, Marajambú, cerro del Moro, Alcaidesa y Soto del Chapatal en Castellar.

-¿Qué opina de los recursos que ha interpuesto La Almoraima para que no se incluya?

-El motivo no sé cual es. De las casi 17.000 hectáreas ya había más de 14.000 dentro del parque y se estaba haciendo una gestión forestal, agrícola importante. La gestión no difiere del otro lado de la carretera, no debería haber problemas. En cualquier caso, recurrieron el acuerdo del Consejo de Gobierno que formulaba el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del parque para ver los valores que tenía y la sentencia le ha dado la razón a la Junta.

-El turismo rural puede ser un arma de doble filo. Le pongo como ejemplo el conocido como bosque de la niebla. Los ecologistas dicen que puede morir de éxito.

-En toda la zona del Campo de Gibraltar el control de acceso es complicado. El bosque de niebla está separado de la zona de reserva del parque por apenas 10-15 kilómetros, entonces es muy fácil salir a andar y coger por cualquiera de las pistas o veredas del parque. No se pueden poner puertas al parque, hay zonas que tienen un valor medioambiental más importante y hay que controlar, y una de ellas es el bosque de la niebla de Los llanos del Juncal. Aplicamos el código de buenas prácticas en la Eurafrica Trail por primera vez en España. Se hicieron cambios en la reglamentación de la prueba y la realidad es que no ha habido ningún impacto.

-Me refiero a grupos y particulares que acuden.

-Hemos detectado a partir de octubre un aumento de la demanda de gente que quiere ir al bosque de niebla, lo que estamos haciendo es controlar ese acceso. Cuando alguien pide subir tiene que ir con autorización, andando y con un cupo muy reducido, no autorizamos más de 15-20 personas al día,

-¿Cuál es su rincón favorito del parque?

-Me gustan muchos sitios dentro del parque. Me llaman mucho la atención estas vistas de las sierras al Estrecho, el quejigal de San Carlos del Tiradero entre Facinas y Los Barrios, y la parte húmeda del Aljibe y Cortes.