El amarre amenaza con protestas por incumplirse su acuerdo

Varios sindicatos, la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras y la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz firmaron un acuerdo de estabilidad en el empleo para la actividad del amarre y desamarre de buques en el Puerto Bahía de Algeciras. Acuerdo que, según denunció ayer el sindicato SAME, "ahora se incumple gravemente por la empresa Marítima Algecireña", por lo que el sector del amarre amenaza con movilizaciones.

Este sindicato denuncia que dicha empresa comunicó al comité y los sindicatos el mes pasado que por motivos económicos ha decidido iniciar un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo al amparo del Estatuto de los trabajadores.

EL SAME no entiende como la empresa quiere aplicar dicho artículo "cuando la misma dispone actualmente del 92% de cuota mercado de trabajo en este Puerto". "Denunciamos que este sindicato le propuso a la empresa Marítima Algecireña traspasar personal a la otra empresa concesionaria de los servicios de amarre, Algeciras Mooring Services, por la pérdida del resto de cuota de mercado, no aceptando por razones personales. Es decir pretende mantener la cuota de mercado casi absoluta pero a costa de reducir las condiciones de trabajo del personal", explicó el sindicato en un comunicado.

Igualmente SAME denuncia que las condiciones económicas de los trabajadores se encuentran prácticamente congeladas desde hace varios años, por lo que no admiten admitir que ahora se pretenda reducir aún más las nóminas.

Por todo ello, anuncia movilizaciones a partir del 16 si no se llega a un acuerdo.