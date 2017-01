"El acuerdo con Marruecos aporta estabilidad al día a día en el Estrecho"

Elos acuerdos de pesca con Marruecos han supuesto una vía de escape para los problemas de parte de la flota andaluza. Maza, a través de sus diferentes cargos en las asociaciones pesqueras, ha participado en numerosas reuniones paralelas a la negociación entre la Unión Europea y Marruecos.

-¿Se puede hablar de los acuerdos de pesca con Marruecos como la salvación para el sector o son sólo una bombona de oxígeno?

-No. Es una buena definición hablar de una bombona de oxígeno. El acuerdo con Marruecos tiene muy poca extensión ya que sólo abarca a flota artesanal de palangre de fondo y flota artesanal de cerco para boquerón y sardina. Es apenas para 30 embarcaciones entre los puertos de Conil, Barbate, Tarifa y Algeciras.

-El arranque del último acuerdo, en septiembre de 2014, no fue fácil. Hubo bastante hostigamiento a la flota nacional en el caladero.

-El Estrecho es muy estrecho y la desembocadura oeste tiene los caladeros muy limitados. No cabemos todos. Hubo grandes peleas en el caladero Majuán y había que buscar una convivencia porque teníamos derecho a pescar, pero es indudable que Marruecos tiene derecho a faenar en sus aguas. Aquello finalmente se pudo solucionar satisfactoriamente.

-Al acuerdo actual le queda año y medio de vigencia. ¿Apuesta por mejorar lo existente o por preparar ya la negociación de uno nuevo?

-Intentamos mejorar el día a día de la aplicación del acuerdo. La gente cree que todo se hace de hoy para mañana pero hay situaciones que llevamos tiempo negociando sobre el actual protocolo. Sobre todo las condiciones del desembarco para la flota de cerco o las condiciones de entrada y salida en los puertos marroquíes y el estado biológico de los caladeros.

-¿Por qué es tan importante este acuerdo para la flota andaluza?

-Siempre hemos defendido la existencia del acuerdo. No por la rentabilidad en sí. El acuerdo con Marruecos aporta estabilidad en el día a día pesquero en el arco pesquero del Estrecho donde confluyen a diario cerca de 200 embarcaciones españolas con entre 300 y 400 marroquíes. Con acuerdo, las relaciones son mejores en una zona tan indefinida como el Estrecho. Por lo menos, las reglas del juego están claras.

-¿En qué se puede mejorar?

-Estamos detectando que estos dos años no han sido todo lo rentables que deseábamos por la situación de los recursos. La flota española pesca fundamentalmente pez sable, voraz y otras especies de fondo. La flota de Barbate también faena boquerón y sardinas. Pero no hay un nivel de capturas como los de antes.

-¿Es optimista de cara a la negociación futura?

-Creo que habrá un acuerdo. El acuerdo con Marruecos supone estabilidad para la zona. Aunque sólo sea moralmente y políticamente, une.

-¿Qué es lo más difícil de negociar con Marruecos? Usted ha estado en unas cuantas de esas cumbres bilaterales.

-Entre negociaciones y seguimiento he estado en unas cuantas reuniones. Quien negocia es la Unión Europea en nombre de España y sobre todo se nos consulta en los pasillos sobre asuntos técnicos. Aunque no estemos directamente en los encuentros, asesoramos y ofrecemos nuestro punto de vista.

-No ser el interlocutor directo como sector y que negocie la UE en nombre de España, ¿supone un alejamiento de las posturas por aquello de la distancia?

-Al final todo es política. Lo que he visto y me han trasladado de esas reuniones es que Marruecos lleva años teniendo mucha sensibilidad con Andalucía, hacia la flota cercana. El acuerdo de pesca con Marruecos es un acuerdo de vecindad. Siempre he visto a Marruecos muy favorable hacia la pequeña flota artesanal andaluza.

-Muchas tensiones en las reuniones. ¿Se encuentra con fuerzas para negociar de nuevo?

-En Rabat me dio un infarto y voy medio bien. Si nuestra lucha sólo fuera Algeciras ya haría tiempo que no estaría al frente de los armadores, porque no hay elementos suficientes como para dedicarse sólo a esta zona. Cada vez hay menos gente y muchas envidias y ante eso no hay medicamentos. La federación y el conjunto del sector en Andalucía centran nuestra atención como FAAPE. Somos integrantes de Cepesca, la organización más importante del mundo en su clase, y se nos escucha.

-Sea como fuere, lleva 27 años en la brecha. Y hay elecciones cada cuatro años.

-Hace dos años resulté reelegido presidente de FAAPE. Cuando toque otra vez, no lo sé. Dependerá también de mi voluntad.