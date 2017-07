"Hay que abrir un frente de restauración ambiental en la Bahía"

Ecatedrático de biología marina de la Universidad de Sevilla (donde es responsable de un catálogo de proyectos, contratos y publicaciones imposible de resumir), presidente del Parque Natural del Estrecho, mediador en diversos debates ambientales con el objetivo de evitar que lleguen a conflictos y linense de pro, José Carlos García atiende a Europa Sur en un hueco entre múltiples actividades a caballo entre Sevilla y Cádiz. Apasionado de todo lo que hace, su entusiasmo hace complicado mantener con él una conversación concisa, así que esta entrevista es un extracto de un amplio diálogo telefónico.

-Han pasado 14 años desde que se creó el Parque Natural del Estrecho. ¿Qué se ha conseguido y qué queda por hacer?

-Cuando se creó el parque se consiguió levantar una especie de muro de contención a un crecimiento desenfrenado del sector inmobiliario. Si el parque no se hubiera creado desde Algeciras hasta Cabo Gracia habría prácticamente un continuo de urbanizaciones y de viviendas. Evidentemente cuando se crearon los límites del parque hubo muchas zonas donde aparte de las propiedades privadas había asentamientos humanos, en las que no había casi zona de amortiguación. Ello casi siempre genera conflictos, como ha podido ocurrir con la zona de Valdevaqueros o la playa de Los Lances. Por otra parte, el Parque del Estrecho nunca ha tenido grandes medios y se han hecho cosas, pero realmente se podían haber realizado muchas más. Quedan sitios por poner en valor, establecer bien los senderos para que de una manera sostenible se puedan visitar de forma satisfactoria. Y otras zonas que prácticamente nadie conoce y hay que ponerlas en valor, hacer un esfuerzo de inversión y difusión.

-Se ha hablado de redefinir los usos del parque. ¿Por dónde va su futuro?

-El futuro del parque es esperanzador pero un tanto incierto, porque lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un plan integral que aglutine el mayor consenso posible de colectivos y asociaciones. Faltan infraestructuras, pues en el Campo de Gibraltar cada vez hay más construcción, más tráfico y el puerto se ha ido quedando encerrado. Se han creado los espacios naturales de los Alcornocales y el Estrecho. ¿Qué ocurre ahora? Que con la legislación europea, que es muy restrictiva, cualquier planteamiento de desdoble o nueva obra plantea problemas muy serios. Esa es la situación en la que estamos y por la que hace falta un plan integral de sostenibilidad ambiental para ver dónde podemos llegar y cómo se pueden conciliar los distintos intereses tanto desarrollistas como conservacionistas.

-Una de las infraestructuras pendientes es la mejora de la N-340. ¿Desdoble, ampliación, cuál es la mejor alternativa para el parque?

-Yo lo que pediría es estudiar con mucho tino las diferentes variantes del proyecto. En el desdoble habrá que estudiar qué alternativa tiene menor impacto ambiental y en caso de que el proyecto pudiera ser ambientalmente viable, ver qué medidas correctoras, de mitigación o compensatorias se pueden establecer. Es una necesidad imperiosa, pero hay que ser imaginativos para que el proyecto que pueda salir adelante dé satisfacción a las partes y resuelva el problema.

-Ahora se plantea otra carretera, para llegar a Paloma esquivando la duna.

-Confío en que la propuesta aprobada por la Junta sea la menos mala. Si se abre una nueva carretera lo primero que se puede pensar es que la duna podría avanzar hasta allí. Tampoco se ha planteado como una solución definitiva, sino a medio plazo, para ver qué hacer a largo plazo.

-Todos los veranos se reabre el debate sobre la presión que sufre el parque por los aparcamientos ilegales. ¿Sería factible limitar el acceso como ya ocurre en el Cabo de Gata?

-Allí se ha actuado no solo en tierra, sino también con una acotación de la superficie marina en el número de embarcaciones que pueden fondear. Aquí el problema es que la presión turística es inarbodable ahora mismo. Tarifa es uno de los sitios más importantes del mundo para los deportes de viento, eso genera una auténtica marejada de turistas que desborda todo el posible control. Las personas que practican kitesurf intentan llegar con sus vehículos hasta muy cerca de donde lo hacen. Como no hay zona de aparcamiento, las autocaravanas llenan zonas ilegales y ahí hay una lucha continua del Seprona, Consejería y Policía Local para contener esa marejada. Eso plantea un conflicto permanente. No obstante, el Ayuntamiento de Tarifa y la dirección del Parque del Estrecho están trabajando sobre nuevas posibilidades de aparcamiento para ofrecer posibles soluciones a estos problemas. También merece mencionarse el proyecto Eolo.

-Que ha generado bastante polémica en el sector conservacionista.

-Hay que hacer cosas, luego si no funcionan se rectifican. El proyecto Eolo no afecta a hábitats ni a especies protegidas, tiene actuaciones que respetan el medio ambiente, incluso de zonas de tránsito con maderas desmontables; si se ve que nos hemos equivocado se puede dar marcha atrás en unos años. Hay que hacer algo, pero las grandes vueltas de calcetín en este momento son muy difíciles, hay que empezar por aportaciones de ese tipo. Habrá una reducción drástica de aparcamientos y eso supone dar un paso adelante para ordenar ese territorio. Me consta que la Administración está trabajando en esto pero faltan medios y estas medidas coercitivas son difíciles de aplicar. Hace falta también mucha educación ambiental, concienciación de quien viene, inversión en cartelería, entre otras cuestiones.

-Otro debate ambiental es el surgido en torno a la ampliación del puerto de Algeciras, que lo llevaría cerca de la zona de reserva del parque.

-En las grandes obras es bueno que se trace un plan director con una perspectiva de 10 años, un gran documento de intenciones. En el puerto estamos ahora mismo en esa fase, que permite poner sobre la mesa varias alternativas y lo interesante es que cuando diferentes entidades aleguen se estudie y se vea si es posible lo alegado. Al final estarán la Consejería de Medio Ambiente y/o el Ministerio de Medio Ambiente que serán determinantes para que la obra sea o no viable. Con el puerto de Melilla ha ocurrido eso, la propuesta inicial era absolutamente inviable e hicimos una propuesta de como conciliar el medio ambiente y la ampliación. Esto ha sido un paso hacia delante, pero en absoluto definitivo. En el caso de Algeciras me he reunido con la Federación vecinal Fapacsa, que ha hecho una serie de propuestas de modificación y yo me he ofrecido a intermediar. Hay tiempo para que todas las partes interesadas en ese proyecto queden medianamente satisfechas.

-¿Qué le ha transmitido al puerto?

-Se deben producir una serie de cambios. Le hemos propuesto cambios concretos para que los estudien los ingenieros y los economistas, los técnicos que pueden ver si es viable o no.

-Hay quien se lleva las manos a la cabeza por que la existencia de una lapa pare una obra necesaria en un puerto.

-La cuestión es que la lapa (patella ferruginea) es el invertebrado más amenazado del Mediterráneo. Y donde está mejor es en la zona exterior de los diques de los puertos porque ahí no la captura nadie, el acceso está prohibido. Estos ejemplares plantean un problema grande a los puertos, porque no se pueden trasladar ya que la estrategia nacional de conservación de la especie lo desaprueba. El tema de la lapa es tan mediático e importante que solo por su presencia te pueden desautorizar un proyecto de ampliación de un puerto. Aunque lo que pasó en Tarifa fue distinto, pues se dijo que podía afectar incluso migraciones de las aves y los cetáceos, allí se mezcló un poco de casi todo. Se llegó a proponer el traslado de los bloques con las lapas, pero el proyecto entró en una dinámica muy negativa. Cuando no se van trabajando las cosas desde el principio… Hay que darle su sitio a cada parte, escucharlos de verdad. Organizaciones ecologistas y sociales son la voz de nuestra conciencia. Si todos nos sentamos, intercambiamos opiniones y escuchamos podemos llegar a acuerdos o, al menos, avanzar mucho en posiciones de entendimiento.

-Acabamos de asistir a un terrible incendio en el Parque Natural de Doñana. ¿Se han puesto los medios suficientes para prevenir los incendios en el Estrecho?

-Tal y como está ahora el tema de los incendios los medios nunca son suficientes. Si hay calor, viento errático, por más que el Infoca -que lo hace muy bien y tiene bastantes medios- trabaje y se vuelque y por más que intervenga el Ejército el fuego se puede descontrolar. Creo que hay que confiar plenamente en las autoridades, en Andalucía lo están haciendo bastante bien. Tenemos que estar orgullosos de los equipos que tenemos cubriéndonos las espaldas.

-¿Cuál es la situación de calidad ambiental en la Bahía de Algeciras?

-La Bahía de Algeciras es lo que los ecólogos marinos llaman un ecocomplejo, un conjunto de sistemas ecológicos interdependientes moderados por la acción antrópica. Sustratos naturales y artificiales, zonas con flujos naturales de agua y otras que no. Está todo mezclado porque ha habido obras de ingeniería civil en la línea de costa muy importantes y luego hay toda una serie de vertidos tanto de origen urbano como industrial, aunque estos últimos me consta que ya están muy bien controlados. Lleva muchos años así, desde que se optó por ser un enclave industrial en lugar de turístico. En la Bahía hay zonas críticas que son las interiores, las dársenas portuarias, en las que el agua no se renueva. Son zonas siempre de características más bien negativas. Pero si te sales hay zonas de transición y exteriores donde la calidad ambiental es regular y en otros puntos incluso buena. Por eso la Bahía está clamando que pongamos sobre la mesa un plan de sostenibilidad ambiental en el que participemos todos, donde se procuren conciliar los intereses del puerto, de la industria y los conservacionistas. Hay que ir más allá de conservar lo que tenemos, como los ejemplares de patella ferruginea, y abrir un frente importante de actuaciones de restauración ambiental y de potenciación y conservación de la biodiversidad. Hay sitios de la Bahía en los que se podrían plantear proyectos específicos de restauración ambiental.

-¿Dónde?

-En el dique exterior de abrigo de la zona de San Felipe, que arropa al puerto de La Alcaidesa, o en las zonas próximas al puerto de Crinavis. Hay sitios donde se podrían hacer ensayos incluso de reintroducción de especies de fanerógamas marinas, joyas evolutivas que estaban en el lugar, a ver si conseguimos que la especie (cymodocea nodosa) pueda reubicarse. Se puede hacer mucho en el futuro y debería existir por parte de las autoridades y las empresas un gesto de generosidad, de financiación de proyectos en esa dirección, de la mejora de las condiciones ambientales de la Bahía, aumento de la biodiversidad y sobre todo de ver como podemos seguir conciliando lo que tenemos.

-¿Por ejemplo?

A mí me da mucha pena ver la situación de los cetáceos de la Bahía de Algeciras, que funciona como zona de cría para las especies residentes. Es una zona con un tráfico marítimo brutal. Habría que intentar regular esto, hacer un mapa de la concentración de cetáceos para trasladarlo a Capitanía Marítima y que eso se concilie con los intereses del puerto, si tiene que haber una pequeña desviación de los grandes barcos para evitar colisiones accidentales, pues que se haga. Y todo eso debemos de ponerlo en solfa en íntima colaboración con Gibraltar, porque el medio ambiente no tiene fronteras y aquí no estamos hablando de si las aguas son de uno u otro, estamos hablando de cuidar el medio ambiente y en eso nos va la vida a todos.

-Cambiemos de masa de agua. Usted coordina un nuevo estudio del estuario del Guadalquivir, ¿cuál es su situación?

-Teniendo en cuenta las observaciones hechas en ríos hermanos, como el Guadiana, nos encontramos que el fondo es bastante pobre desde el punto de vista de la biodiversidad. La columna de agua, paradójicamente, es muy rica, al menos en términos de biomasa. Mucho más que en el Guadiana. Estamos investigando el por qué. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que el Guadalquivir es uno de los estuarios más turbios del mundo. Probablemente tenga que ver con que es un sumidero de material muy fino procedente de la erosión de los campos de cultivo. También está la afección de las presas, porque lo que hacen es retener el material grueso y dejar pasar el fino. Eso está ligado a una menor biodiversidad.

-¿Es recuperable la biodiversidad perdida en el estuario?

-La del fondo creo que no. Otra cosa es en la columna de agua. No puedo decir hasta qué punto se ha perdido biodiversidad en la columna de agua, pero si somos capaces de conocer con seguridad el origen de esa turbidez y poner los medios para mitigarla... Si el origen del problema está en la erosión de los campos de cultivo se pueden aplicar nuevas técnicas que la minimicen. Pero no podemos proponer eso si no podemos demostrar que parte de lo que llega al río viene de los campos de cultivo.