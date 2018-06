Vicente García Vegazo, médico y embajador de La Línea

El doctor linense Vicente García Vegazo ha sido nombrado académico de número de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal. La institución, que ha sido creada recientemente para promover y tutelar eventos científicos y profesionales relacionados con el sector sanitario, ha tenido en cuenta sus méritos profesionales. El médico pasa consulta en Algeciras, La Línea, Rota, Marbella y Granada y es diplomado en medicina, cirugía cosmética y del envejecimiento, máster en medicina estética, postgrado en nutrición y obesidad y postgrado en nutrición, dietética y dietoterapia.

"Es un honor que yo esté en el primer acto en el que esta sociedad nombra a miembros numerarios de entre todos los médicos de España", indica Vicente García Vegazo, miembro de una saga familiar de médicos. Su padre, Eloy García Moreno, y su hermano Eloy también ejercen la profesión.

El doctor, que desde 1990 se desempeña en el campo de la sanidad privada, entiende que la situación sanitaria de la comarca está "bastante mal". "La veo muy dejada y no entiendo por qué cuando eran dos hospitales, tanto el de La Línea como el de Algeciras, que estaban perfectos y los han ido dejando caer. En otros sitios han acabado con las fusiones y en el Campo de Gibraltar, no sé si por un poco de desidia, de forma encubierta han hecho una fusión. Eso significa, entre comillas, que un hospital está muy bien y otro regular. Te vas al hospital de La Línea y hay muchos servicios que no tienen nada, y te vas al de Algeciras, que no es que sea un hospital flamante, pero sí tiene esos servicios. No estoy diciendo que el hospital de Algeciras esté completo, pero de compañeros he escuchado que deja mucho de desear. Eso significa que quien está ejerciendo la gerencia, no la está haciendo. La mayoría de gerentes están designados a dedo, no por sus méritos", critica.

Ante este panorama, ¿puede ser la puesta en marcha del nuevo hospital de La Línea una solución? "El nuevo hospital puede acabar con este problema si lo dotan. Porque eso también está ocurriendo. En Granada se paró la fusión hospitalaria y sin embargo el hospital Virgen de las Nieves lo están dotando de cosas que iban para el nuevo hospital San Cecilio, que se está quedando con habitaciones vacías porque las máquinas están en el otro hospital, donde han tenido que hacer obras. Eso también ha pasado en Algeciras, y esas obras cuestan dinero", entiende el médico.

Una de las principales demandas de los sindicatos médicos es que den incentivos a los profesionales que trabajen en el Campo de Gibraltar: "Creo que podrían darles un plus. Todos los días salen noticias en medios a nivel nacional y no son buenas precisamente. Pienso que el número de policías y guardias civiles puede ser muy inferior al de hace algunos años. Y a estos funcionarios, como a los médicos, se les podría dar un plus como antiguamente se les daba en el País Vasco a las fuerzas de seguridad. A esto hay que sumar otro problema. Antiguamente, en los hospitales de La Línea y Algeciras todos los empleados tenían apego a las ciudades. Ahora te encuentras que un gran porcentaje va y viene y tiene su residencia fijada fuera de la comarca. No tienen apego a la ciudad y eso debería cambiar. Si quieren venir a estos hospitales tienen que vivir aquí. Así tendrán apego a la ciudad y eso ha desaparecido, por desgracia".

Por su oficio, Vicente García Vegazo tiene que viajar constantemente, lo que le ha convertido en un embajador excepcional de La Línea y de la comarca. "Me dicen muchas cosas por las últimas noticias que se ven en los medios nacionales. Cuento que cuando voy por Algeciras o La Línea voy bien por la calle. Pero hay que arreglar la situación. Hay que dotar de más medios a las fuerzas de seguridad, pero que vivan en la comarca. Las unidades que vienen para unos días no son la solución. También tenemos mala prensa y no interesa que se vea que hay alijos en otras zonas, como en la Costa del Sol. Me da igual el partido que sea, pero se deben tomar cartas en el asunto", sentencia el doctor.