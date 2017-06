Vecinos piden más control del kite tras un incidente en Palmones

Vecinos de Palmones han registrado un escrito ante la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el que informan a la administración autonómica sobre un incidente padecido por ellos mismos esta semana en el espigón de Palmones, después de que una cometa de kitesurf cayera sobre uno de ellos.

La pareja se encontraba pescando en el pequeño pantalán cuando una cometa cayó sobre el hombre, quedando enredado y teniendo que hacer un gran esfuerzo para no caer al río, tal y como el afectado relata en el escrito enviado a la Junta de Andalucía.

"Una vez me recuperé del impacto y del susto, conseguí desenredarme de las cuerdas y me dirigí al propietario de ésta para pedirle explicaciones. Mantuve una discusión en tono elevado con él, argumentando que se encontraba practicando este deporte en una zona restringida para ello", añade el afectado.

Los vecinos declararon que el deportista les pidió disculpas y que no han denunciado el hecho ante ninguna instancia porque no es ésa su intención. No obstante, han querido dejar constancia de lo sucedido para que las administraciones competentes tomen medidas en la desembocadura del río Palmones. "Este no es un hecho aislado, sino que viene repitiéndose de manera recurrente con el elevado riesgo que conlleva", añade.