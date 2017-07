Vázquez de Sola: "Mi unica arma fue un lápiz, nunca he luchado"

"Mi única arma, por la que fui condenado en el franquismo, fue un lápiz. Lo único que he hecho ha sido pintar, escribir, dibujar, nada más. No he luchado nunca". Así definió el periodista y dibujante sanroqueño Andrés Vázquez de Sola su trayectoria profesional y artística, en el marco de su participación en la trigésimo séptima edición del Curso de Verano de la UCA en San Roque.

Vázquez de Sola impartió la conferencia que puso el punto y final al seminario, Morir matando. Memorias del tardofranquismo, que versó sobre la exposición que se puede visitar en la Galería de Arte Ortega Bru, Andrés contra Franco. Dibujos del exilio y el regreso.

El curso del puerto aborda en una ponencia la conectividad con la línea ferroviaria

"Paso por un luchador antifranquista, pero yo no estoy contra Franco, estoy contra lo que hizo Franco, que no es lo mismo", destacó el artista. "Nunca conocí a Franco así que no puedo tenerle ni simpatía ni antipatía, pero asesinó a personas que yo adoraba cuando era niño y eso no lo podré olvidar jamás. Tampoco soy antisocialista, pero si tengo que decir algo contra Felipe González por meternos en ese crimen contra la humanidad que es la OTAN, pues lo digo, al igual que sí tengo algo en contra del Partido Comunista de España, en el que milito desde hace más de 60 años. Por ejemplo, que la Transición no la llevó como debería, así que lo critico también".

"No estoy contra nada, estoy por algo. Por la paz, por la libertad, por la felicidad, porque todos seamos iguales, porque no haya hambre, porque no haya miseria, porque las mujeres sean respetadas como tiene que ser, porque los homosexuales no sean zaheridos y sean respetados. Para defender todo esto y no contra nada. Hago lo que tengo que hacer para luchar por una vida mejor para todos, no para mi, para todos", señaló el dibujante.

Para Vázquez de Sola "no ha habido un cambio, ha habido cambio de toro con los mismos cómicos. Siguen siendo los mismos fascistas que antes, se llamen como se llamen, todos los que están en el poder en la actualidad es que han acatado el fascismo de una forma u otra, sin excepción", concluye Vázquez de Sola. El seminario finalizó con dos nuevas ponencias, Memoria histórica y justicia en la prensa, impartida por el periodista, escritor y director de la editorial El Garaje, Manuel Blanco Chivite, y Morir sin nombre: las presas políticas, los hijos de los republicanos y la masacre de las identidades a cargo profesora, Luz Celestina Souto.

El derecho a la desconexión tecnológica de los trabajadores ¿realidad o ficción?, impartida por la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz, María José Cervilla, fue una de las ponencias de la última jornada del seminario, Competencias requeridas en las organizaciones ante la era digital de cambios acelerados, que se ha desarrollado en las instalaciones de la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa.

La ponente expuso lo que está ocurriendo con respecto a la regulación de ese derecho en nuestro país y en los países europeos de nuestro entorno. "Se trata de una situación singular, ya que actualmente en nuestro sistema jurídico no existe ninguna regulación en este sentido. Desde luego jurídica ninguna y en los convenios colectivos hace escasas semanas que se ha negociado un convenio en el que aparece, por primera vez, una referencia al derecho a la desconexión".

El seminario La intermodalidad marítimo ferroviaria en los puertos españoles finalizó ayer con el desarrollo de tres nuevas ponencias. La primera impartida por el director general Puerto Bahía de Algeciras, José Luis Hormaechea, bajo el título, La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y su conectividad con el ferrocarril.

Las otras dos ponencias fueron dirigidas por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Alberto Camarero y la coordinadora del seminario, María del Mar Cerbán.