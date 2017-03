Varo Salguero deja aflorar en San Roque su cofrade interior

El reverendo Juan Pedro Varo Salguero logró despertar ayer una gran expectación en la parroquia Santa María Coronada, donde ofreció el pregón de la Semana Santa de San Roque de 2017. Con una iglesia totalmente llena, el hasta hace poco párroco del citado templo estuvo acompañado por la asociación musical Pintor Manuel Reiné, de Tarifa, que interpretó varias marchas procesionales.

Una hora y media aproximadamente duró el pregón en el que Juan Pedro Varo hizo una "defensa de los cofrades y su fe, la fe que abrazan" afirmando que "se evangeliza no sólo con una charla sino incluso poniendo flores en los pasos". Agradeció a Juan Angulo y David Vargas por su insistencia en que fuera pregonero "y a la Junta Local por sacar el cofrade que hay en mí".

Nuestro pueblo es especial y no hay que hacer lo mismo que otros pueblos"

El pregonero de la Semana Santa 2016, José Ángel Ramírez Castillo, fue el encargado de presentarlo y al término del acto la Junta Local de Hermandades y Cofradías le obsequió con un retrato suyo obra del pintor local Isaac Cruces.

Varo Salguero pretendía explicar cómo vive un cura la Semana Santa en la ciudad: "El señor me trajo a San Roque, tierra de nobles que recuerda en Semana Santa desde hace 300 años sus orígenes". Se deshizo en elogios a la tierra: "Es bonita en todas partes", afirmaba y se preguntaba "cómo cantar a una muerte el desgarro de una vida arrancada injustamente".

En su pregón, Juan Pedro Varo encadenó los nombres de hermandades con una bonita loa a los sanroqueños, pero tuvo especial dedicación a dos días que la hacen única: el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. "Desde que llegué a este pueblo he escuchado que falta una Borriquita pero yo he disfrutado la procesión de Palmas y Olivos. Nuestro pueblo es especial y no hay que hacer lo mismo que otros pueblos", defendió

También tuvo palabras para el Buena Muerte: "El Cristo más sanroqueño". Y no se olvidó de destacar la procesión Magna del Viernes Santo, recordando que son "14 pasos benditos de tu pasión que es muy grande. Es Viernes Santo en San Roque y ya esta la Magna en la calle".

Desveló que le gusta ir a Santa María Coronada el sábado, cuando todo ha terminado. Antes del domingo de Resurrección, "cuando San Roque se viste de fiesta porque Jesús ha vuelto a la vida y hasta tu madre, Santa María Coronada, se viste con sus mejores galas para verte".