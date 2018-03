Urbanismo cuestiona los plazos del SAS para la apertura total del hospital

El concejal de Urbanismo de La Línea y vicesecretario sectorial del PP linense, Juan Carlos Valenzuela, cuestiona los plazos previstos por la Junta de Andalucía para la puesta en servicio de todas las unidades del nuevo hospital, programada según la administración regional, para el próximo mes de junio.

Valenzuela sostuvo en una rueda de prensa del partido que, a tenor del ritmo de petición de licencias para la adaptación del interior del edificio, y la ejecución de los proyectos, el objetivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) resulta complicado de alcanzarse. "Me pregunto cómo quieren hacerlo. La licencia de adaptación parcial se pidió el 16 de febrero y aún no está concedida. El aparcamiento está a medias y las cocinas tampoco están acabadas. Son tantas las preguntas que me hago que me tengo que plantear que, o bien el SAS pretende abrir el hospital sin las obras finalizadas o bien pretende hacerlo sin licencia de apertura, lo cual no se me pasa por la cabeza", dijo Valenzuela.

El concejal de Urbanismo dijo entender "que la fecha de junio es orientativa", tras afirmar que es "muy complicado" que todas las obras que son necesarias para prestar los servicios del hospital estén listas.

Desde que se efectuó el traslado de las consultas externas y varios servicios como la rehabilitación, el Ayuntamiento de La Línea ha recibido por parte de la Junta varias peticiones de licencias parciales. En septiembre de 2017, Urbanismo concedió una licencia de primera utilización parcial, pendiente de la finalización de obras como el aparcamiento.

En octubre, se solicitó por parte de la Junta licencia para la primera fase del aparcamiento (que abarca a la mitad de las 400 plazas previstas), concedida en enero por el Ayuntamiento. En noviembre, la entidad local recibió la solicitud de la licencia para habilitar la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que el 29 de diciembre entró la petición de permisos para las obras de los laboratorios. Ya este año, el 16 de febrero, se solicitó la licencia para las cocinas, cuyas obras están en marcha junto con las del aparcamiento. No hay constancia de que queden más tareas pendientes para concluir la dotación o habilitación interior de los espacios del recinto hospitalario linense.

El grupo de Ciudadanos La Línea reiteró ayer su propuesta de que el actual inmueble del hospital acoja un centro global de seguridad, consistente en reunir en el mismo inmueble la dotación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros servicios de este tipo en la ciudad. La formación asegura que la propuesta cuenta con el beneplácito de los vecinos y negocios del entorno.