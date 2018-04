Urbanismo urge a la Junta a terminar el aparcamiento del hospital para que pueda abrir

La concejalía de Urbanismo de La Línea puso ayer sobre la mesa un nuevo escollo que, de no resolverse con celeridad por parte de la Junta, impediría abrir totalmente el nuevo hospital antes del verano, tal y como prevé y se ha comprometido en varias ocasiones la Administración regional.

El Ayuntamiento linense aseguró estar a la espera de que la Junta de Andalucía le solicite la licencia de obras para ejecutar la segunda fase del aparcamiento del nuevo centro hospitalario. Sin estas obras, según el concejal de Impulso y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Valenzuela, el centro no cumpliría con el número de plazas de aparcamiento dispuestas en la normativa para poder abrir el recinto sanitario al completo.

Valenzuela defiende la diligencia municipal a la hora de tramitar las licencias para la Junta

"Al no cumplir actualmente la normativa dispuesta sobre número de plazas necesarias para estacionamiento de vehículos, la Junta de Andalucía no podrá abrir las instalaciones del nuevo centro sanitario hasta que no se complete la segunda fase", alertaron desde la concejalía.

Valenzuela subrayó que desde su departamento ya se concedieron en su día las licencias de primera utilización parcial para la apertura de áreas concretas como las consultas externas o la unidad de rehabilitación, así como que por parte de la Junta se han pedido licencias parciales para la realización de trabajos en zonas como laboratorio, cocinas, UCI, 061, cafetería o la primera fase de los aparcamientos. El edil ya defendió en marzo la total diligencia de su departamento a la hora de tramitar estos permisos frente a críticas veladas por parte de cargos de la administración sanitaria que achacaban al Consistorio un posible retraso en las obras de adaptación interior.

Desde que se efectuó el traslado de las consultas externas y varios servicios como la rehabilitación, el Ayuntamiento de La Línea ha recibido por parte de la Junta varias peticiones de licencia. En septiembre de 2017, Urbanismo concedió un permiso de primera utilización parcial, pendiente de la finalización de obras como el aparcamiento.

En octubre, se solicitó por parte de la Junta licencia para la primera fase del aparcamiento (que abarca a la mitad de las 400 plazas previstas), que fue concedida en enero por el Ayuntamiento. En noviembre, la entidad local recibió la solicitud de la licencia para habilitar la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que el 29 de diciembre entró la petición de permisos para las obras de los laboratorios. Ya este año, el 16 de febrero, se solicitó la licencia para las cocinas, cuyas obras se iniciaron días después.

Valenzuela ya mostró en marzo dudas sobre los plazos previstos por la Junta. "Son tantas las preguntas que me hago que me tengo que plantear que, o bien el SAS pretende abrir el hospital sin las obras finalizadas o bien pretende hacerlo sin licencia de apertura, lo cual no se me pasa por la cabeza", dijo entonces.