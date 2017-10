Tornay plantea a Chacón una candidatura única para el PSOE pero éste la rechaza

Miguel Tornay, uno de los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE de La Línea, propuso ayer al otro aspirante, Juan Chacón Fernández, que ambas candidaturas confluyan en una única opción consensuada. Sin embargo Chacón afirmó sentirse "ninguneado" porque se enteró ayer por la prensa de sus intenciones a pesar de que se vieron el pasado martes por la tarde en la sede de los socialistas linenses.

Tornay señala que ante la existencia de dos candidaturas se está realizando un "planteamiento interesado en algunos foros, incluidas las redes sociales, de división, fractura y enfrentamiento".

"En aras de consolidar esa unidad que hace fuerte a cualquier organización política, trasladaré al otro candidato, mi compañero Juan Chacón, mi deseo de que busquemos una opción consensuada, con una sola candidatura, bajo el gran paraguas del proyecto socialista. Estoy convencido de que esa unidad es clave y nos permitirá, como en tantas otras ocasiones, desarrollar un trabajo sólido y eficiente en nuestra Casa del Pueblo", indicó Tornay.

Chacón, por su parte, indicó que es partidario "de las elecciones internas". "Me gustan las urnas para elegir a nuestros dirigentes y candidatos a los cargos institucionales, no me gustan quienes en el partido utilizan trucos estatutarios para impedir que haya urnas para elegir a nuestros candidatos".

"No es mi intención en absoluto intercambiar cromos ni a negociar cargos para fulano o mengano", continuó Chacón, que dejó claro que no entrará "en el añejo juego de intercambiar cromos ni imposición de nombres, es tiempo de cambio, es tiempo de una socialdemocracia del siglo XXI que empodere a la militancia".