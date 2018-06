Tensión en La Línea tras el ataque a la Policía de jóvenes miembros de los clanes

La familia de Antonio Tejón critica el régimen de máxima seguridad

La familia de Antonio Tejón, alias Castañita, ha difundido un comunicado a través de las redes sociales en el que critica que el presunto narcotraficante haya sido trasladado hasta la cárcel de Córdoba y que se encuentre en régimen de máxima seguridad. El texto es el siguiente: "Donde vamos a llegar por Dios. No solo voy y a mentar a los políticos que roban a millones de personas... ¿Qué le ha pasado a la señora Ana Julia? En una cárcel normal con sus privilegios y sus derechos después de haber asesinado a un niño. ¿Qué le ha pasado al Chicle? Lo mismo... ¿Qué le ha pasado a Antonio Tejón? Lo detienen, lo llevan a la cárcel con más de 200 policías, escoltas, helicópteros, etc. Lo pasan a una cárcel de máxima seguridad en Córdoba, donde no se puede relacionar con nadie, 22 horas en su cuarto y dos horas de patio solo. ¿De verdad lo veis justo? Esta persona es un supuesto delincuente pero no ha matado, no ha violado y nadie ha muerto por su culpa. Es una persona a la cual no conocéis, no conocéis por lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está. Una persona humilde, sin aires de nada. Y sobre todo muy humano y generoso que no tenía nada suyo y que gracias a él, en La Línea de la Concepción, el culo del mundo, la mayoría de familias de este asqueroso pueblo tenía para darle de comer a sus hijos".