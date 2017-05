"Tarifa aún tiene recorrido turístico, pero hay que habilitar aparcamientos"

-Es usted uno de los dos alcaldes de la comarca que accedió a la alcaldía tras una moción de censura. ¿Existe un respaldo político y social a esta decisión?

-Político, seguro. Unos días depués de acceder al gobierno recibimos aquí a la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, y también nos han visitado varios cargos institucionales. Si hablamos del tripartito, creo que estamos viviendo un momento importante y de muy buena sintonía. Y en la calle recibo una buena impresión de la gente, aunque es cierto que cuando uno es alcalde lo que percibe le llega distorsionado.

-¿Qué Ayuntamiento se encontraron en noviembre de 2015?

-Uno de los motivos por los que registramos la moción fue porque entendíamos que el Ayuntamiento estaba entrando en una fase complicada desde el punto de vista económico. Soportaba una deuda de más de 38 millones de euros con la Seguridad Social, otros cuatro con Hacienda y un plan de ajuste. Creíamos que si continuaba por los mismos derroteros que había seguido Juan Andrés Gil, habría llegado a un punto de no retorno. No se respondía al ciudadano con claridad, era poco transparente y las formas, prepotentes. Quisimos dar el cambio de timón y acercar el Ayuntamiento a los vecinos, y es lo que estamos haciendo junto a unos presupuestos ajustados, muy realistas y muy eficientes en el capítulo de gastos. Las cuentas de 2016 fueron aprobadas en junio y nos encontramos con 700.000 euros en facturas impagadas que tuvimos que afrontar en nuestro primer presupuesto. El de 2017 se ajusta un poco más a nuestra forma de gestionar, con mucho contenido en educación, cultura, temas sociales, turismo, algo menos en festejos y adaptando el personal laboral temporal a las necesidades. Para el de 2018 trabajaremos el apoyo supramunicipal para que no todo cargue sobre nosotros. Tenemos la obligación de acudir a otras administraciones, acceder a fondos, bajar la deuda y firmar un plan de pago con la administración para recuperar la PIE.

-La solución con la Seguridad Social parece ya muy cerca.

-Sí, estamos pendientes de un primer desbloqueo de una parte de la PIE, que será posible gracias a que desde que llegamos al equipo de gobierno estamos pagando la Seguridad Social. Estamos al día del corriente y por ahí pueden llegar parte de los fondos. Paralelamente estamos negociando un plan de pagos a cuatro o cinco años para abonar parte de la deuda. La mayor dificultad con la que nos hemos encontrado son los 3 millones de euros en efectivo que hemos de aportar para pagar el inaplazable de Hacienda. Nuestra intención es desbloquear las dos cosas a la vez con un adelanto de la Diputación Provincial y lo que como Ayuntamiento podamos incorporar.

-Regular el empleo público ha sido otro de los objetivos que se planteó el tripartito al frente del gobierno de Tarifa.

-Ése era un debe que tenía este Ayuntamiento y lo primero que hicimos al llegar fue desarrollar bolsas de trabajo. Ahora se hacen todas las contrataciones bajo criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad a través de bolsas locales, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o de la empresa municipal Urtasa. Queremos ser transparentes y tener criterios objetivos en las contrataciones. Es mucho mejor así aunque se puedan crear desajustes que nos generan pesar. Intentamos que el perfil de los que están en peor situación tengan cabida en esas bolsas y para nosotros es la mejor forma de trabajar para evitar el clientelismo. El trabajo es un derecho y nosotros tenemos que proporcionarlo de forma igualitaria a los vecinos. También trabajamos en la dinamización del sector privado. No solo lo público debe tirar del empleo.

-Habla de clientelismo, pero su equipo no se ha caracterizado mucho por levantar alfombras.

-Entramos para hacer cosas, mirar hacia delante, resolver problemas históricos y no criticar continuamente la herencia o la etapa anterior. Estamos aquí para solucionar los problemas. No es nuestro estilo estar criticando excesivamente a la oposición ni entrar en discusiones públicas. Queremos construir, no destruir.

-Estilo que llevan a gala con otras administraciones que tienen relación con el municipio.

-No somos un equipo al que le guste las polémicas. Tenemos buena relación con la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía, y más fría y más lejana con las instituciones del Estado y la Mancomunidad de Municipios, pero no hemos tenido rifirrafes porque no estamos cómodos en ese escenario.

-Tarifa tiene 18.000 habitantes y un presupuesto de 22 millones. ¿De dónde proceden los ingresos del Ayuntamiento?

-El mayor ingreso que tenemos es el Impuesto de Bienes Inmubles (IBI), que alcanza unos 6 millones; la Participacion en los Ingresos del Estado (PIE), que la tenemos bloqueada; la Patrica (Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma) y el dinero procedente de las licencias por actividades.

-El turismo, por tanto, no es una fuente de ingresos relevante.

-No lo es para el Ayuntamiento, pero sí genera actividad económica e ingresos en forma de tasas e impuestos por obras, licencias o IBI. El turismo crea actividad, riqueza en el entorno, al municipio, pero no al Ayuntamiento.

-Supongo que habrá oído muchas veces esa afirmación que dice que el turismo de Tarifa no deja dinero. ¿Qué le parece?

-Depende de qué perfil de turista estemos hablando. El que nosotros estamos potenciando, el activo, el familiar y el de congresos en el futuro, sí deja riqueza en la zona creando empleo. Estamos intentando derribar ese tópico y otro que circula que dice que arreglamos Tarifa para el turista. Si arreglamos una calle, se hace también pensando en los tarifeños y en ofrecer una buena imagen para quienes nos visitan. Lo que hacemos es aprovechar la marca Tarifa para mejorar la vida de nuestros vecinos.

-Ha hablado de su objetivo de dirigirse a un turista distinto. Eso supone atraer a más gente. ¿Dónde está el equilibrio?

-El equilibrio es siempre complicado. Tarifa tiene más del 80% de su territorio bajo alguna figura de protección. Su atractivo es su entorno y es verdad que si se masifica en exceso puede ser contraproducente y corremos el peligro de no poder dar los servicios de calidad que pretendemos.

-Quiere decir entonces que el turismo en el municipio de Tarifa aún no ha tocado techo.

-La ciudad aún tiene un largo recorrido turístico y entendemos que todavía no ha desarrollado su carga hotelera como sí lo han hecho Conil o Chiclana. Tenemos pequeños hoteles, pero de capacidad limitada. Vamos a trabajar en esa línea, pero también es ciero que tenemos que aportar espacios para aparcar e incentivar el transporte público para reducir la ocupación de vehículos.

-¿Pueden disponer de más aparcamientos este verano?

-En las próximas semanas vamos a habilitar diferentes explanadas para vehículos. Ahora hay parcelas en construcción, y aunque ello suponga que estamos desarrollando actividad económica, también significa que nos queda menos espacio. Por eso estamos trabajando de forma intensa para licitar un parking subterráneo en el entorno urbano. Eso sería muy importante para Tarifa.

-Estos problemas también se repiten a lo largo de la costa.

-Es cierto, por eso nos estamos planteando ordenar los aparcamientos junto con la dirección del Parque Natural del Estrecho. Le damos mucha importancia a la movilidad, a la capacidad de carga, a lo que podemos acoger y cómo podemos hacerlo. Como primera medida habilitaremos un parking de autocaravanas.