Tarifa inicia su fiesta más esperada

Ha sido un verano difícil. Ya lo dijo la reina juvenil, Miriam López Quiñones, cuando se dirigió al público que asistió al acto de coronación de la Real Feria de Tarifa, en la plaza Cinco de Oros. Pero la que se inició anoche también será la fiesta más solidaria de todas las que se han celebrado hasta ahora. Y la diversión y la ilusión acompañarán a los tarifeños, a los que la reina de 2017 les deseó una experiencia inolvidable. Este fue parte del discurso de Miriam que, emocionada, quizás estuvo guiada en su palabras por el faro de la Isla de las Palomas, ese que asoma a Tarifa al resto del mundo, cuya esbelta figura presidió el primer acto oficial de la feria tarifeña.

El viento de levante, compañero habitual de la ciudad, se escuchó y se sintió en la céntrica plaza junto a la Alameda, donde las cortes juveniles e infantiles recibieron sus esperados premios. Corona, bandas y ramos de flores fueron entregados a las pequeñas de la corte infantil compuesta por Natalia Mateo Ponce, Adonai Fernández Sánchez, Valeria López Araujo, Patricia Silva Nieto, Miriam Marín Chico, Alba Montoya Sena, Aizaya Quintana Ramos y Ainhoa Cantero Ochoa. Luz Carmen Ortega, ya con su corona de reina, demostró al público sus dotes para memorizar un pequeño discurso e invitó a los presentes a que acudan a su caseta, El revuelo.

Vestidos de corte clásico en tonos blancos y azules para damas y reinas en un acto que prescindió de discursos políticos y con la única presencia del alcalde, Francisco Ruiz Giráldez, y el concejal de Festejos, Daniel Rodríguez, para protagonizar el clásico intercambio de coronas entre las reinas salientes y entrantes.

Miriam López, reina juvenil, fue la encargada, como hizo minutos antes la reina infantil, de imponer las bandas al resto de las componentes de su cortejo: María Luz Chico Castro, Mireia Franco Castro, Sofía López Luque, Clara Herrera Vaca Marta Quiñones Díaz, Alba González Ariza y María Serrano Cárdenas.

Dos bailarines y dos músicos al arpa y al violín sirvieron de preludio a la intervención del pregonero, el responsable de anunciar las fiestas. Este año, tan importante tarea recayó en el tarifeño Miguel Sánchez Sevilla, de profesión ginecólogo y especialista del hospital sevillano Virgen de Valme desde que allí iniciara su especialidad a principios de los años noventa.

Sus presentadores destacaron su humanidad, su trato con los pacientes y su continuo contacto con la vida del municipio a pesar de la distancia que le separa de Sevilla, ciudad en la que echó sus raíces y nacieron sus hijas. "Si hoy está aquí para pregonar la feria es por su amor a Tarifa", señaló uno de los presentadores.

Miguel Sánchez agradeció emocionado la invitación hecha por el equipo de gobierno en la feria anterior, y adelantó que confesar sus sentimientos no iba a ser tarea fácil.

Desde allí, desde el escenario de la plaza Cinco de Oros, señaló que podía ver todos los paisajes con los que había crecido. El castillo, su playa chica, el colegio Guzmán El Bueno en el que se formó y, cómo no, la Alameda.

El ginecólogo hizo referencia a las vinculaciones de su familia con el mar y lamentó no poder disfrutar más del día a día de la ciudad. "Pero cada vez que vuelvo me entrego a su olor, me empapo de su sal y vivo esas dos realidades hermanadas, la campera y la marinera", explicó.

Tarifa, añadió, vive "entre dos mares, entre dos vientos". Destacó su mentalidad abierta, "crisol de culturas", prosiguió el pregonero, aplaudido en varias ocasiones por el público.

Miguel Sánchez Sevilla trajo al siglo XXI la otra feria, la que nació en una época distinta, la que vivió cuando era un niño a finales de los sesenta y principio delos setenta del siglo XX. Recordó algunas de las casetas más visitadas, La municipal, "a la que había que ir con chaqueta y corbata", o la de los militares.

Seguro que la mayoría de quienes le escucharon revivieron emocionados la alusión que el pregonero hizo a las famosas tómbolas que llenaban el paseo tarifeño como La Caridad y La Positiva de las monjas.

Pero más tarde llegó la feria de un Miguel Sánchez Sevilla adolescente, con una fiesta en una nueva ubicación, con más atracciones y casetas para el recuerdo como Amigos del Caballo, Laraña, Los de Siempre o Los Veteranos, entre muchas otras.

Sánchez Sevilla no se olvidó de la patrona, la Virgen de la Luz, a la que le profesa una profunda devoción. "Nuestra madre resplandece en el ocaso de la tarde con una deslumbrante luz, mezcla de los colores de su manto rojo, el azul celeste del cielo y el verdoso del mar cuando el sol se pierde en el horizonte. Si, señora, danos luz, más luz como te pidió aquel rey castellano en la batalla a la orilla del río Salado. Luz que se hace más radiante y notoria cuando te recibe tu pueblo", leyó el pregonero minutos antes de recibir un obsequio de recuerdo que compartió con su esposa que también subió al escenario en esta primera noche de feria.