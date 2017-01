El TSJA desestima el recurso de una empleada municipal que denunció ser trasladada

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Los Barrios y ha desestimado el recurso de una empleada municipal que denunció su traslado por motivos organizativos al departamento de Festejos. El Ayuntamiento de Los Barrios emitió ayer este comunicado para defender que la sentencia reafirma, al igual que hizo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Algeciras, "que el Consistorio no ha vulnerado los derechos de la empleada".

En el comunicado el Ayuntamiento recordó que la demandante fue trasladada por motivos organizativos a Festejos, a petición de esta concejalía, para reforzar la plantilla del departamento, hecho que denunció alegando vulneración de derechos fundamentales por su condición de sindicalista y militante del PSOE. "Además de rechazar este argumento, el TSJA estima que no se ha producido ningún perjuicio económico y que no realiza ningún trabajo que por su categoría no pueda desarrollar.

La sentencia concluye que no hay arbitrariedad "sino que ante una petición razonada del departamento de Festejos, porque necesitaba más personal, y dado que en el departamento de Informática había más que suficiente, se optó por necesidades del servicio a trasladar a esta trabajadora".

También el TSJA señala en la sentencia que "no hay discriminación salarial que no se prueba, pues ni siquiera se ha aportado una nómina que pudiera acreditar el perjuicio económico del traslado, siendo el medio probatorio bien sencillo. Tampoco la intencionalidad política o sindical del traslado, como represalia, ha quedado probada".

La sentencia además señala que "la actora apelante no acredita por una lado que las funciones de especialista en informática fueran las que por su titulación podía ejercer; por otro lado a la actora no se le destina a ningún departamento en el que deba desarrollar tareas impropias de su categoría". Por último, el TSJA aparte de desestimar el recurso contencioso administrativo ha impuesto las costas a la recurrente.