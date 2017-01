"Sólo pedimos todos los medios posibles"

"Para mí mi hermano está desaparecido. El tiempo vuela y si sabemos que hay una posibilidad de buscar y no se usa... imagínate como estamos". Quien habla es la hermana de Jesús Vázquez, el buzo desaparecido el pasado jueves frente a La Alcaidesa y cuya búsqueda permanece suspendida desde el viernes por el temporal de levante. Yake Vázquez se ha desplazado hasta el Campo de Gibraltar desde Galicia, como otros miembros de su familia, para estar más cerca de la búsqueda de su hermano menor, que se ha encontrado con el temporal para hacerla más difícil.

El tiempo pasa a veces lento y otras muy rápido para una familia que no se explica qué ha fallado en la inmersión de Jesús Vázquez. Nacido en la marítima ciudad de Ferrol, llegó aquí a trabajar y aquí han crecido sus dos hijos. De 51 años de edad, reside en Algeciras y trabaja como buzo en una empresa de Gibraltar, aunque como enamorado del mar que es también hacía inmersiones por su cuenta desde joven. Su hermana destaca su profesionalidad y conocimientos, por lo que "no nos explicamos lo que puede haber pasado". El pasado jueves salió a una de esas inmersiones y el barquero que lo acompañaba avisó al 112 al comprobar que tras una hora no salía a la superficie.

La familia se puso ayer en contacto con Europa Sur para repetir su mensaje: "Pedimos que se pongan a disposición de la búsqueda todos los medios posibles". Vázquez se refiere a la embarcación Clara Campoamor de Salvamento Marítimo, con base en Cartagena, que tiene características que facilitarían su uso incluso en condiciones meteorológicas adversas como el actual temporal de levante. No obstante, también remarca la amabilidad y el trato profesional de la Guardia Civil y Salvamento y el apoyo de sus compañeros buzos. "Nos están tratando con todo el cariño del mundo", resalta.

Según informaron a Europa Press fuentes de Salvamento, las malas condiciones del mar impiden al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil operar el robot que rastrea el fondo marítimo, de manera que han decidido suspender la búsqueda por el momento para volver a retomarla cuando desaparezcan las inclemencias. La búsqueda es apoyada por el buque Luz de Mar de Salvamento Marítimo. Ya han acotado el lugar en el que desapareció y la familia entiende que están haciendo todo lo que pueden, "hay que mantener unas condiciones de seguridad. Sólo reclamamos que se pongan a disposición todos los medios disponibles", concluye Juan Carlos Corrás, cuñado del desaparecido.