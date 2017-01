Siguiendo la estela del 13

Muchos de los aficionados a la lotería que estarán pendientes hoy del sorteo extraordinario de lotería del Niño tendrán en sus manos algún décimo terminado en 13. Aunque no suele ser habitual que las dos últimas cifras del número premiado con el gordo en Navidad (66.513) vuelvan a ser solicitadas, este año sí se ha dado esa circunstancia. "El 13 ha volado. Todo el mundo lo quería a pesar de que ya salió en el sorteo de Navidad. Es un número muy popular y difícil de encontrar si no estás abonado. Desgraciadamente, no hay para todo el mundo", explica Ana Laura Peralta, propietaria junto a su hermano José María de la Administración de Loterías número 4 de la Línea de la Concepción.

Los gestores de este despacho están contentos con la campaña de venta de lotería del Niño: "Aunque baja mucho, aproximadamente la mitad, el 13 ha animado mucho las compras. Todos los que fueron premiados el 22 de diciembre han vuelto a invertir. Es rara la persona que viene a cobrar y no te pide un décimo para el 5 de enero".

Gloria Navarro, administradora del despacho tarifeño número 2, cuenta que las pedreas causan un buen efecto: "La gente suele invertir el dinero que recibe. No todo, pero sí parte de él. Parece que después de unos años de parón, vamos remontando algo". Para Gloria la compra de décimos para vender en participaciones o enteros en asociaciones, colectivos o cofradías está ayudando mucho a las oficinas de lotería. "Aquí también nos han pedido el 13, pero es complicado disponer de este número porque suele pertenecer a abonados de grandes administraciones y es difícil que llegue a los pequeños", explica la lotera.

En la administración de loterías número 3 de Los Barrios, ubicada en el centro comercial Carrefour, las colas no han cesado en todo el día. Rosario Benítez ya fue noticia el día 23 tras dar un segundo premio en el sorteo del Gordo. "Dar un premio siempre te viene bien. Ese mismo día porque sales en todos los medios y la publicidad es mucha y luego, en cierta medida, provoca que las ventas aumenten. Aquí no hemos parado hoy y ha habido gente durante toda la jornada comprando los décimos para mañana".

La campaña del sorteo del Niño, aunque menor como se ha dicho, no ha resultado del todo mala según la opinión de los loteros. Los reintegros y pedreas del sorteo más seguido del año provocan un efecto positivo en el que se celebrará esta mañana, a partir de las 12:00, desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El sorteo, que reparte 630 millones de euros, tiene tres premios grandes. Un primero con 90 millones de euros (dos millones de euros por serie), un segundo que reparte 33.750.000 euros (750.000 euros por serie) y un tercero de 11.250.000 euros (250.000 por serie). A ello hay que sumar dos extracciones de cuatro cifras de 70.000 euros (3.500 por serie), 14 de tres cifras (de 1,4 millones de euros) y cinco extracciones de dos cifras (2 millones de euros, 400 euros por serie). ¿Será el 13 el que salga de nuevo del bombo? Entonces habría que dejar de referirse a él como el número de la mala suerte.