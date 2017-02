"Siempre hemos mirado por encima de la Verja y ningún 'Brexit' va a cortarlo"

Eel investigador y Doctor en Historia Ángel Sáez, natural de Algeciras, encara su octavo año como director del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG). Durante doce años ejerció como vicedirector con Mario Ocaña al frente y lleva ocho años dedicado en cuerpo y alma a la docencia.

-¿Está viviendo el IECG el momento más dulce de sus 25 años?

-De sus 25 años igual no, porque comenzamos muy bien, pero la última década ha sido muy complicada y se ha estado debatiendo la existencia o no del instituto o continuar con un modelo eficiente como el que teníamos. Y ahora hemos recuperado ese ritmo de unos tiempos muy buenos con un nivel de eficacia y funcionamiento muy positivo. Ahora sí estamos disfrutando.

-Son ya 25 años de investigación y estudios. ¿Os sentís recompensados por la sociedad?

-Estamos íntimamente satisfechos porque sabíamos qué queríamos hacer y eso se ha venido logrando de manera muy completa. Muchas veces eres culpable de no conseguir que te conozcan mejor, pero ese es un camino que vamos transitando con aspectos de mejora por lograr, pero no debemos estar insatisfechos de lo logrado.

-En la investigación parece que siempre se mueven los mismos rostros. ¿Falta juventud con ganas de hacer historia?

-Si, claramente. Uno de nuestros retos es conseguir involucrar a gente joven en proyectos de investigación en cualquier ámbito, pero eso hoy es muy complicado. Los jóvenes están peleándose en la universidad por conseguir unas titulaciones con unas perspectivas laborales verdaderamente oscuras. Es muy difícil ir enganchando e ir entusiasmando a jóvenes y es cierto que estamos envejeciendo en el IECG y hay que darle una vuelta.

-Este año parece que el IECG se ha vinculado más que nunca a Gibraltar con presentaciones conjuntas entre dirigentes y la celebración de las XIII Jornadas de Historia. ¿Ha sido un gesto necesario dentro de un año convulso?

-Gibraltar es una de las estrellas de nuestra insignia. Son los siete municipios de la comarca y la octava estrella corresponde Gibraltar. Nosotros siempre hemos trabajado con gibraltareños y han formado parte del instituto. Teníamos pendiente celebrar unas jornadas en el Peñón. Años atrás no ha sido fácil por la situación política y en cuanto hemos atisbado la menor posibilidad hemos hecho la apuesta y hemos encontrado a un presidente que decía adelante y a partir de ahí todo han sido éxitos.

-¿La labor de los investigadores puede sufrir las consecuencias del Brexit?

-No, en absoluto. Hemos mantenido vínculos de conexión cultural con Gibraltar cuando ha habido los momentos más duros de tensión política y siempre hemos mirado por encima de la Verja y ningún Brexit va a cortar una comunicación que es muy intensa y fluida. Esto seguirá a pesar de lo que decidan los políticos.

-¿Qué representa para los investigadores Gibraltar?

-Es una realidad sociocultural y política evidente y los investigadores nos limitamos a convivir con esa realidad. Los compañeros que desde Gibraltar investigan los elementos de interés que son del IECG hacen una aportación valiosísima para nosotros, al igual que hacemos una de enorme calado para la perspectiva de ellos. Estamos investigando lo mismo porque la historia, el medio ambiente y la literatura no tiene fronteras.

-¿Qué valor ha tenido para la historia del Campo de Gibraltar la existencia del propio Peñón?

-Es imposible entender la historia de ninguno de los elementos del Campo de Gibraltar sin contar con todos los que lo componen y Gibraltar es una pieza perfectamente encajada en el puzzle de este sur de Europa, ondee una bandera u otra.

-¿El ser un enclave tan estratégico a nivel internacional ha repercutido en la trascendencia de los trabajos de los investigadores?

-Esa reflexión me la hago muchas veces. Esto es un privilegio absoluto. La riqueza de objetos de estudio y documental que existe en los archivos españoles, británicos, franceses...al ser centro de interés internacional es enorme. Cuando empezamos a investigar seriamente algunas cuestiones de historia de Gibraltar hace 20 ó 25 años encontrábamos infinidad de aspectos que no habían sido investigados, por lo que la repercusión de las investigaciones que hacemos es muy importante. De ahí la trascendencia que suelen tener nuestros estudios.

-Y no termina nunca de tener interés mediático internacional.

-Completamente. Hay unos pocos puntos calientes en el mundo que lo han sido y lo siguen siendo y éste es uno sin la menor duda. Cuando hablamos de Neardenthales de hace 28.000 años estamos hablando de un sitio muy importante. Cuando echas una mirada en la historia y revisas momentos de la Edad Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea y del mundo actual, seguimos estando en el primer plano de la actualidad como siempre lo estuvimos. Este es un lugar privilegiado desde todos los puntos de vista. No hay sitios como éste que conjugan tantos valores de tipo natural, paisajístico, gastronómico, este es un lugar utópico.

-¿La desaparición del Instituto Cervantes en Gibraltar fue un paso atrás?

-Indudablemente. Cada vez que perdemos a uno de los nuestros -cualquier institución que trabaja por la cultura- los que quedamos estamos de luto durante un tiempo. Eso no se ha visto desde Madrid porque se ha enfocado torpemente desde una óptica muy miope política, pero indudablemente ha sido una pérdida importante.

-¿Hace falta un reconocimiento a los trabajos en ámbitos científicos o sociológicos?

-Los investigadores posiblemente se muevan por uno de los impulsos que sea lograr un cierto reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que se realiza, pero normalmente viene implícito en la posibilidad de publicar estas aportaciones y que tengan el eco suficiente ayudando a exportar la mejor imagen del Campo de Gibraltar y no aquella otra que está siempre vinculada a problemas de narcotráfico o contaminación. De alguna manera vivimos contribuyendo para generar esa buena imagen de la comarca. Cualquier otro tipo de reconocimiento y de respaldo no sé si es necesario, más de lo que ya se consigue. Lo que hace falta es mayor apoyo institucional, más firme y más constante, que no nos haga estar cada ciertos años reviviendo esa situación cíclica de crisis en la que temes que el IECG va a ser el elemento sacrificado. Esto nos ha pasado varias veces en este cuarto de siglo de existencia, ese riesgo no debería estar como la espada de Damocles permanente.

-No podéis bajar la guardia.

-En absoluto.

-¿De lo primero que se prescinde cuando hay problemas económicos es de la cultura?

-Y además cuando es independiente, no está mediatizada y dirigida. Podemos ser un poco incómodos para los poderes establecidos y hay quienes no entienden, y hablo de políticos, su papel de servicio a la ciudadanía y viene a servirse de las instituciones porque no sabe hacerlo de otra manera. Cuando das con los que tienen muy claro que su papel es el de servir las cosas ruedan con normalidad.

-¿La investigación es independiente pero los investigadores quizás no tanto no?

-Bueno, a veces intentan que no lo seamos, pero seguiremos siendo almas libres y voces independientes que decimos lo que en cada momento pensamos que corresponde para retratar la sociedad que estamos analizando.

-Uno de sus trabajos más potentes ha sido la defensa de la Muralla del Estrecho. ¿Están tardando las administraciones en sacarle partido turístico y cultural?

-Sí. Nosotros cumplimos una tarea que es de concienciación y de despertar intereses y de vez en cuando te encuentras con las personas que son capaces de entender eso y rápidamente lo captan. Tenemos un patrimonio rico y eso puede ser mucho más rentable de lo que hasta ahora se ha conseguido. La coordinación de instituciones con investigadores y con iniciativas privadas debe generar un movimiento potente de vender una imagen de comarca que ahora se ha llevado a Fitur y que contemplamos con una sonrisa de satisfacción. Parece que alguien nos empieza a escuchar.

-Algo parecido ocurre en la Isla de las Palomas de Tarifa y se han catalogado los elementos que la integran. ¿Se está perdiendo una oportunidad con ese cierre de las puertas por integrar un CIE?

-De manera absoluta. No se puede seguir perdiendo el tiempo haciendo que una isla como la de Tarifa sea un Centro de Internamiento de Extranjeros cuando es una joya absoluta desde todas las perspectivas, que tendría posibilidades de atracción turística y de explotación en términos de generar empleo y sin ir a la cuestión de la conservación, porque día a día se va deteriorando porque hay pocas agresiones, que las hay, pero hay un nulo mantenimiento porque hablamos de estructuras que tienen un siglo de antigüedad y están expuestas a una erosión eólica porque estamos metidos en el Estrecho. Eso es lo que denunciamos y también parece que empiezan a escucharnos, quizás con mayor lentitud de la que debiesen.

-El arte rupestre tiene especial calado para el IECG. ¿Qué es más importante como experto su puesta en valor o evitar que sufran actos vandálicos?

-Es otro de los elementos fundamentales de riqueza patrimonial de la comarca y debe abordarse con un proyecto conjunto que conlleve difusión, explotación y protección. Ninguno de esos elementos puede hacerse de manera independiente. La posibilidad de vender un producto cultural con la diversidad de facetas que estamos dibujando no es fácil que se de en un territorio relativamente pequeño como el nuestro. Las oportunidades son muchas, las decisiones son a veces costosas, pero esto hay que entenderlo en términos de inversión y no de gasto. Cada partida consolida una imagen de marca potente y exportable que termine de meter a nuestra tierra en los circuitos internacionales para el turismo cultural, que es el que está en alza. Nosotros tenemos ese producto, pues a qué esperamos porque perdemos oportunidades que igual no vuelven en otra época.

-Parece que la comarca tiene todo pero no se hace nada.

-Falta iniciativa, decisión para invertir recursos y compromisos tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas, que son un tanto reticentes a involucrarse en este tipo de proyectos igual porque no ven el importantísimo papel de mecenazgo que pueden desempeñar vinculando sus imágenes de empresa a una serie de iniciativas de promoción, difusión y defensa del patrimonio cultural.

-¿Los políticos sólo os escuchan o reaccionan a las sugerencias de los investigadores?

-Ha habido incluso quien no nos ha querido ni escuchar. Hemos tenido que enfrentarnos a personas que no entendieron el proyecto cultural que defendemos en el IECG. Afortunadamente otros sí han visto esto con claridad e inteligencia y se han dado cuenta del valor que tenemos con la cultura.

-Atrás quedaron épocas difíciles económicas en las que Almoraima no podía salir en papel, eso precipitó las publicaciones en digital. ¿El cambio tecnológico ha sido efectivo para llegar a más público internacional?

-Indudablemente. Tuvimos que reinventarnos para no morir y vino del mundo digital. Ambas cosas se han retroalimentado de tal manera que hoy estamos con el mayor nivel de difusión de toda nuestra historia. Nuestras publicaciones de manera inmediata se pueden consultar en cualquier lugar del mundo siendo este un sitio que atrae la atención de muchos lugares. Y por otra parte nos ha servido para enorgullecernos de cómo hemos sido capaces de salir de una situación que conducía a la desaparición del modelo que habíamos trabajado. Un instituto plural y centrado en nuestra cultura, éste que se creó por Rafael García, Luis Alberto del Castillo, Mario Ocaña y muchos más que nos hemos ido haciendo profesionales a lo largo de la historia de la Almoraima. Creamos un modelo que ha sido eficiente, creo que hemos hecho un buen trabajo por nuestra tierra.

-El flamenco tiene su propia sección aunque necesita de un empuje. ¿Es la intención del IECG?

-La sección de Flamenco existe, funcionó con normalidad en un principio, quedó en situación de sección durmiente y ahora está reactivándose. Hemos tomado contacto con los presidentes de las peñas flamencas desde la dirección del IECG y ahora mismo están en el proceso de elección de consejeros de número. La intención es revitalizar ese elemento tan interesante de nuestra cultural que resulta imprescindible para que podamos estar satisfechos de tocar todos los palos de la cultura de la comarca.

-Usted no sólo destaca por su labor investigadora, también es profesor de Los Pinos. ¿Caminamos con un buen modelo educativo?

-Llevo 28 años dando clases. El Pacto Educativo de Estado es imprescindible pero desde hace un cuarto de siglo, no ahora, así que fíjese si llega ya tarde. Hay unta tarea importantísima que realizar y es la recuperación del prestigio y el buen nombre del profesorado. Los países que no siguen a los que forman a sus hijos entran en una dinámica de divorcio íntimo dentro de la sociedad que termina haciéndoles perder el norte. La tarea docente es una de las más importantes que se desempeñan en una sociedad moderna. Hablamos de los pilares básicos de la sociedad. El paso lo tienen que dar primero los que nos dirigen, que puede ser uno de los aspectos positivos que salgan de este Congreso que tenemos tan multicolor hoy día. Nosotros, los docentes, seguimos teniendo la ilusión de que por fin se logre ese pacto que nos de un modelo a seguir sin bandazos.

-No puedo obviar su gran cercanía al mundo scout. ¿Los valores que se aprenden deberían tener más presencia en los colegios?

-Están muy presentes. Siempre he sido scout y siempre he hecho escultismo en el colegio. Lo fácil es decir que nuestros jóvenes carecen de valores y capacidad de compromiso, pero nada más lejos de la realidad, es una imagen estereotipada que se lanza. Sigue habiendo muchísima gente involucrada en estas tareas de voluntariado dedicando la vida a facilitarla a esa gente que ha tenido peor suerte. Y eso resulta imprescindible en una sociedad moderna del primer mundo. Eso crea redes sociales de solidaridad que hace que cuando llegan crisis esas redes se activan. Eso no se enseña en la universidad, hay que vivirlo en la calle.