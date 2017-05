"Siempre vamos a querer para Tesorillo lo que los vecinos quieran"

-¿en qué situación económica y laboral, se encontraba el Ayuntamiento en diciembre de 2016?

-Una situación bastante mala. Cuando entramos ya se debían dos nóminas y la situación económica era bastante precaria. Hasta que no tuvimos una persona que se ocupó de la Intervención no pudimos ver un ápice de la situación. A día de hoy no sabemos la situación real del Ayuntamiento porque no tenemos Intervención a tiempo completo para que nos haga una radiografía real, pero con las deudas que hemos estado sacando se puede apreciar que la situación económica es bastante mala. Laboralmente debíamos prácticamente dos nóminas, llegamos a deber tres, a día de hoy estamos al día.

-¿Para cuándo el interventor?

-Estamos con el proceso de interinidad, con un funcionario de forma accidental para el pago de nóminas y subvenciones para no tener que devolver. Esperamos terminar con esa situación y que para final de este mes se incorpore un interventor. Con el cambio de gobierno, la situación ha cambiado, hemos pasado de no querer venir nadie a tener un proceso en el que ya tenemos nueve candidatos.

-¿Por qué planteó la moción de censura? ¿Por qué no se hizo antes?

-Desde el minuto uno siempre se barajó la moción de censura pero no se daban las condiciones. El Partido Popular quería estar en el gobierno y nosotros siempre nos hemos negado a eso, si gobernábamos lo haríamos en solitario. Con el paso del tiempo, después de año y medio de gobierno y después que el PP accede a nuestras premisas se dan una serie de condicionantes que lo hacen posible. No había interventor, había una serie de gastos que no conocíamos, imputaciones del alcalde, Pascual Collado (PSOE). Ahora vemos que el año y medio anterior ha sido desastroso y eso se demuestra desde que llegamos.

-IU no debatió ni participó de esta moción.

-Fue una decisión que se tomó a nivel local. Aquí se barajaron todas las opciones y se le comunicó a la dirección provincial. Ellos nos hicieron ver que era una situación que había que estudiarla pero la asamblea de Jimena fue la que decidió que la moción de censura tenía que prosperar porque se daban las condiciones.

-¿Qué ha cambiado en estos cinco meses de Gobierno de IU en el municipio?

-Han cambiado varios aspectos. En asuntos económicos, estamos intentando llevar una línea de equilibrio económico, al no tener interventor no sabemos la situación real. Hemos reducido el 50% en gastos, estamos buscando fórmulas de ingresos, poniendo en marcha planes y mecanismos para que el Ayuntamiento tenga más ingresos económicos. Se le ha dado al pueblo un lavado de cara en cuanto a limpieza y jardines. Se han puesto en marcha proyectos para incentivar el turismo en el municipio, los propios hosteleros y la gente lo están viendo, también cambios en la estructura del Ayuntamiento para que sea más ágil.

-¿Qué parcelas municipales quiere cambiar?

-Principalmente la de Turismo y Cultura, la de Personal se han cambiado, la primera teniente de alcalde ha hecho un cambio de estructura en cuanto a la plantilla. Pero el esfuerzo principal de nuestro proyecto es el de turismo cultural, además de otras parcelas que estamos empezando a trabajar con nuevos programas como Educación, Juventud, o Igualdad.

-El urbanismo es muy complejo en este municipio tan disperso. ¿Qué visión tiene? ¿en qué se está trabajando?

-Estamos con el PGOU. Yo asumo Urbanismo y Medio Ambiente, además de la Alcaldía. El Urbanismo es un pilar fundamental en un pueblo, tiene que estar muy controlado, además de incentivar a personas que vengan a Jimena a invertir en nuestro pueblo. A muchos empresarios de fuera decirles que vinieran a Jimena era imposible. Ahora tenemos varios proyectos en marcha, trabajamos en algunos proyectos de suelo industrial, algunas promociones de viviendas se están reactivando. Que haya un cambio de gobierno hace que este tipo de empresarios se estén interesando por Jimena y el trabajo ha consistido en que se tiene muy claro el orden urbanístico que se quiere en este pueblo. Estamos trabajando duro en el PGOU porque las normas son antiquísimas y no nos permite hacer nada, es del 86.

-¿Cómo es la relación ahora con Tesorillo?

-Es muy buena, hay mucha fluidez ahora mismo porque tenemos el mismo color político. La relación es bastante buena, el único problema que hemos tenido ha sido el dinero, era algo que teníamos asumido todos, si Jimena no podía cobrar la ELA tampoco. La relación con la presidencia de la entidad es muy buena, hablamos casi a diario de los problemas que tenemos, coordinamos las cuestiones que tenemos y muchas veces es cuestión de levantar un teléfono y ya está. Tanto para ellos como para nosotros, no hay ningún tipo de problemas con las competencias.

-¿Cree que Tesorillo será independiente algún día y como afectaría esto al municipio?

-Queremos que se resuelva cuanto antes. Lo quieren los vecinos de Tesorillo y nosotros también. No podemos estar como Entidad Local Autónoma de forma indefinida, queremos saberlo para ver qué futuro se le da a Tesorillo ya sea como municipio independiente o no. Es algo que queremos todos.

-Pero los vecinos quieren la independencia.

-Nosotros siempre vamos a querer para Tesorillo lo que los vecinos quieran. Lo que pasa es que es una decisión que no es nuestra, es la Junta, el Consejo consultivo el que decidirá, yo no tengo ni idea de lo que pasará.

-Las fricciones vienen ahora con San Pablo. ¿Qué competencias reales tiene?

-Lo que se ha creado en San Pablo no se ajusta a ley. Mucha gente cree que allí hay un Ayuntamiento propio y no es así. Estamos estudiando con la secretaria un reglamento que se creó en su día que da una serie de competencias que no se ajustan a la ley ni autonómica ni estatal. Las fricciones vienen porque dimitió la presidenta de la entidad local que es del PSOE y hay un vacío tremendo. Ahora hay un vicepresidenta que no es ninguna concejal electa, era del PP, Sandra Gallego, puesta por el PSOE. Es el alcalde el que debe nombrar un presidente allí pero estamos revisando el reglamento. San Pablo no es una pedanía independiente, está dentro del municipio y se ajusta a las mismas normas que los ciudadanos de Jimena. Estamos de acuerdo con una junta de distrito que se ajuste a ley. Las juntas municipales no tienen competencias, ni capacidad de firmar contratos ni facturas. Son órganos de participación ciudadana que se crean para tener mejor gestión, no significa que tengan independencia.

-Hábleme de proyectos futuros -Ahora mismo el centro de día, la mayor carencia que tiene el municipio para los mayores. Con los fondos del Plan Profea lo hemos conseguido, estará en el núcleo de los Ángeles. Si en cuatro años es muy difícil plasmar el programa por la lentitud de la burocracia, en dos años cuesta más aunque es cierto que estamos acelerando al máximo todos los proyectos que queremos hacer.

-El turismo rural es importante para este municipio, ¿hasta qué punto es una fuente de ingresos?

-Jimena tiene 900 camas, lo importante es llenarlas. Es un reto que nos está funcionando bien, antes de entrar ya lo teníamos claro, sabemos que el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes que puede tener Jimena además de los trabajos forestales y agrícolas. Empezamos con un proyecto muy definido no sólo ofrecer una cama sino actividades. En el puente de Andalucía nos funcionó bastante bien, pero una de las carencias que tenemos en el municipio es que no tenemos ni una empresa de turismo rural. Todo lo que se hace es del Ayuntamiento potenciando las actividades, lo que queremos es que a nivel local salga algún emprendedor. Jimena es uno de los primeros pueblos que te encuentras cuando vienes a la sierra y no podíamos permitir que la gente pasara por el municipio y no entrara el pueblo, queremos que llegue el viernes, se quede y se vaya el domingo.

-La distancia con respecto al centro de la comarca, ¿perjudica al municipio o le ofrece otros recursos?

-Yo creo que ofrece otro tipo de recursos, pero es cierto que las vías de comunicación que tenemos son malísimas. Es una carretera que no nos la merecemos, está bacheada, tiene curvas, badenes de todo. Desde el Ayuntamiento se han hecho las diferentes peticiones y nos consta que otras Corporaciones también, pero hacen oídos sordos. Yo estoy convencido a la gente de Jimena no le cuesta ningún trabajo desplazarse a la Bahía o a la Costa del Sol, pero a alguien de Algeciras, o La Línea o le dices que se venga a Jimena y parece que le estás hablando del otro extremo de España. Si tuviéramos una carretera al menos como la de Taraguilla a Castellar, vendría mucha más gente y sería más fácil.

-IU a nivel nacional parece haberse diluido al unirse con Podemos, ¿cómo lo ve?

-Creo que es una cuestión de concepto, a nivel nacional no creo que se haya diluido con Podemos. Se hizo una coalición para conseguir votos, en esta legislatura tenemos que estar con Podemos, en las próximas elecciones ya veremos. IU no ha sido nunca un partido muy visible en los medios de comunicación, cada pueblo o ciudad es muy particular. En los pueblos que se conoce todo el mundo es muy diferente, no se vota sólo por el color político, un cierto porcentaje de votos, que yo valoro más, va a la persona que se presenta. En una ciudad grande se votan otro tipos de cuestiones.

-Esta alianza debe mantenerse en las elecciones autonómicas?

-Creo que hace falta una unión de un frente de izquierdas que sea común, pero tiene que tener muy claro un mensaje de izquierdas. No podemos estar vendiendo políticas de izquierdas y cuando estamos en el gobierno hacer algo totalmente distinto. Si hay que hacer un frente de izquierdas tendremos que estar con Podemos y con más partidos de izquierda.

-Podemos ha pedido a IU que rompa sus acuerdos municipales con el PSOE si quieren ir juntos en las listas de las elecciones andaluzas. ¿Asume IU esa condición?

-Yo no hubiese hechos pactos nunca con el PSOE. Siempre he tenido muy claro que cuando lanzas un mensaje tienes que ser consecuente con el mensaje y no solo vender una idea política, el PSOE para mí es eso, siempre ha tenido una careta o cartel puesta con una serie de discursos para luego cuando está en las diferentes administraciones gobernando hacer algo distinto.

-¿En las locales iría IU junto a Podemos en Jimena?

-Todavía no lo sé. Se tendrá que decidir conforme se acerque el momento y las asambleas decidan, al menos la de IU.

-Qué le parece la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE?

-Para mí es totalmente indiferente, es lo mismo. En el PSOE se hace una serie de políticas encasilladas e independientemente de que esté uno u otro va a seguir haciendo lo mismo. En las propias bases del PSOE dicen que son las que deciden, pero lo importante no es que elijan a un candidato, la pregunta es si este candidato va a hacer lo que le marquen las bases o lo que decida el partido. Ya vimos a Pedro Sánchez como secretario generaly sus discursos no se alejaban de lo que el PSOE decía antes. Fue cómplice del articulo 135 de la Constitución que básicamente decía era que había que dar prioridad al pago de las entidades financieras antes que a las políticas sociales del país. Para mí no es un cambio, es el PSOE de toda la vida que ha cambiado de persona, y ahora se verá como siempre el típico corte de cabezas y sustituciones de cargos internos y la gente que no apoyó a Pedro Sánchez asustada.

-¿Qué le parece la moción de censura de Unidos-Podemos a Mariano Rajoy?

-Creo que se debería hacer, yo la hecho con menos aquí en Jimena.