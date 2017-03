De la Serna informará a Susana Díaz del corredor ferroviario esta semana

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, mostró ayer su total disposición a reunirse con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para analizar las infraestructuras ferroviarias de Andalucía. Fomento anunció ayer que De la Serna invitará a la presidenta a mantener un encuentro esta misma semana. El ministro trasladará a Díaz los avances que se están produciendo en materia ferroviaria, una vez desbloqueados varios contratos que afectaban a obras de importancia para las conexiones por alta velocidad y finalizada la planificación para la optimización de otros proyectos.

De la Serna responde así a Díaz, quien declaró ayer que echa en falta el "compromiso" y la "voluntad" del Gobierno para avanzar en el corredor mediterráneo desde su entrada por Almería hasta su llegada a Algeciras. En su opinión, hay recursos suficientes y el compromiso de la Comisión Europea. Díaz hizo estas declaraciones tras mantener un breve encuentro con miembros de la mesa en defensa del ferrocarril de Almería. La presidenta aseguró ante los medios que "no es admisible que el corredor mediterráneo no llegue hasta Almería y no llegue hasta Algeciras", manifestó.

La Consejería de Fomento contestó ayer al Ministerio de Fomento que "no confunda ni maree las exigencias claras planteadas por el Gobierno andaluz sobre las infraestructuras básicas que necesita Andalucía" y "no mezcle estas peticiones con otros asuntos como el conflicto de la estiba".