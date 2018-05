El Senado apoya la "reintegración" de la soberanía sobre Gibraltar

Con 22 votos a favor, cuatro abstenciones (Unidos Podemos, PDeCat y Compromís) y ningún voto en contra, la Comisión de Exteriores del Senado aprobó ayer una moción del Partido Popular sobre Gibraltar en la que se incluye la reivindicación de la "reintegración territorial" del Peñón y del istmo en las negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido sobre el Brexit.

El senador popular Carlos Aragonés defendió la moción en la comisión y destacó que la propuesta no se basa "en restaurar una especie de fervor patriótico". "No va de Gibraltar español, pero sí va de soberanía. Pero no solo eso, ni primariamente ni con urgencia. Va de convivencia y de derecho común para observar lo que va a pasar en un territorio que ahora es europeo y que en un plazo de dos años puede que solo sea territorio británico".

La propuesta, que será elevada a la presidencia del Senado para su traslado al Gobierno, recoge seis puntos. El primero insta al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino Unido en la aplicación del periodo transitorio con los términos más favorables a los intereses españoles, en particular a los habitantes del Campo de Gibraltar. La proposición incluye que se acuerde una gestión conjunta del aeropuerto y el entendimiento para la reintegración territorial del Peñón.

También insta la moción a mantener la posición unitaria de los 27 estados miembros de la Unión Europea, pero manteniendo el interés de los objetivos que incumben a España. Otro de los objetivos es impulsar una posición unitaria dentro de España con un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para el "caso singular" de Gibraltar. En la moción debatida ayer el consenso fue casi unánime al no recibir ningún voto en contra.

La propuesta aprobada difiere de la original, que solo incluía tres puntos y entre ellos no estaba la reclamación de la soberanía.

El sexto punto es una enmienda presentada por el PSOE que fue aceptada por el grupo popular y que incluye que el formato de negociación permita un análisis de todos los intereses en juego y los colectivos afectados, con especial atención a los trabajadores españoles en Gibraltar.

Aragonés defendió durante la exposición de la moción que en la negociación "el Estado español deje de sufrir por vez primera esa asimetría con el interlocutor" y destacó que Gibraltar "tiene que ajustarse, mejor que hasta ahora, al derecho común. Porque si no las diferencias de renta y desarrollo económico con el Campo de Gibraltar seguirán insalvables". El senador resumió los objetivos de esta propuesta. "Favorecer la convivencia y el desarrollo económico en la zona, la vigencia del derecho común por parte de Gibraltar y una reclamación razonable de la soberanía por parte del estado español".

Óscar López, portavoz del grupo socialista, destacó la preocupación que hay en la comarca ante la incertidumbre del Brexit y avanzó su voto a favor porque se trata "de una cuestión de estado". La posición a favor de la moción de Jordi Martí, de Esquerra Republicana, fue curiosa: "Vamos a votar a favor por dos cuestiones. Sobre todo, por el derecho de los trabajadores. Y por otro, por la música de fondo que subyace cuando se habla de cosoberanías. Iniciar un diálogo que puede ser histórico nos gusta y nos gustaría que lo trasladaran a otros ámbitos que están de rabiosa actualidad".

Idoia Villanueva, portavoz de Unidos Podemos, abogó por trabajar para que el Brexit "no empeore su situación de La Línea". "Lo que necesita el Campo de Gibraltar son planes de choque de empleo urgentes y que salde la deuda de infraestructuras históricas", dijo.

José Ignacio Landaluce, como presidente de la comisión y alcalde de Algeciras, indicó que lo prioritario en la negociación sobre el Brexit debe ser "mejorar la situación que vive la ciudad hermana de La Línea". "Cuando se conoció el resultado del referéndum del Brexit hubo gente que lloró de angustia, como cuando se cerró la Verja en 1969, por la incertidumbre de sus puestos de trabajo y por sus parejas. La angustia por la inseguridad fue un shock. Queremos seguridad para nuestros trabajadores, que no se impida poder cruzar la Verja e inversiones de todas las administraciones para que el Brexit sea una oportunidad, sobre todo para el tema del desempleo", indicó.