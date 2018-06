La Semana de la ONCE se celebrará de lunes a sábado en la comarca

La ONCE va a celebrar 200 actos públicos en 37 ciudades andaluzas -entre ellas Algeciras y La Línea- del 4 al 9 de junio dentro de su Semana que este año, en su segunda edición, lleva por lema Tú y yo tenemos mucho que ver.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el subdelegado de la Junta de Andalucía, Ángel Gavino, inaugurarán el lunes la Semana ONCE en Algeciras junto a la directora de la ONCE en la ciudad, Concha de la Fuente, y Herminia Moncayo, en representación del Consejo Territorial, quienes presentarán el programa de actos a desarrollar durante estos días en Algeciras y La Línea de la Concepción con los que la ONCE quiere compartir con la sociedad su modelo social.