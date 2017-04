Sanz afirma que el presupuesto se ajusta a lo que puede hacerse

El delegado del Gobierno en Andalucía y presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, señaló que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha sido claro al afirmar que la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla es una prioridad, tanto política como presupuestaria, para el Gobienro de España.

Sin embargo, restó importancia -utilizando la expresión desdramatizar- a la cuantía asignada para 2017 de 20,2 millones de euros al tratarse de unos presupuestos que tan solo estarán vigentes seis meses. "Estos presupuestos no son comparables con ningún otro en términos económicos ya que en septiembre estaremos presentando las cuentas de 2018. Tenemos que adecuarnos a lo que somos capaces de hacer. Ya veremos la cuantía final que se fija tras el debate presupuestario, pero lo importante es poner lo que se pueda ejecutar", manifestó.

El reinicio de las obras de renovación del tendido ferroviario entre Algeciras y Almoraima, previsto para el mes de julio, es a juicio de Antonio Sanz la demostración del compromiso del Gobierno por la comarca.

"Hay obras que se acaban y se están pagando durante años. Por tanto, el ritmo presupuestario no es el mismo que el de la obra. Puede haber mucho dinero y no avanzar nada en el proyecto, y de eso les puedo poner muchos ejemplos, o se puede ir haciendo la obra al ritmo que se puede ir ejecutando. Lo importantes es que la obra avance y que se reinicie. El problema no es la cuantía presupuestaria. El objetivo tiene que ser que la obra continúe en estos seis meses", manifestó Sanz, quien recordó además que la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla cuenta con fondos europeos Feder y del Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuario.

Antonio Sanz no se pronunció acerca de si el Partido Popular presentará enmiendas o no al presupuesto. "No sé lo que va a ocurrir en el debate parlamentario, porque ni siquiera estoy alli. Lo que sí quiero indicar es que es un objetivo fundamental que se inicien las obras", declaró.

Queda por tanto conocer si como anunció el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el grupo popular está trabajando en enmiendas a los presupuestos para aumentar la partida, tal y como declaró hace unas semanas. "Espero que se aprueben estos presupuestos, que se pueden mejorar con enmiendas, yo la estoy trabajando, estoy luchando por una enmienda para aumentar la cantidad, pero sobre todo más que la cantidad es el compromiso del Ministerio y el ministro de Fomento por esta infraestructura", declaró el alcalde, quien llegó a cuantificar la petición en 50 millones para 2017.