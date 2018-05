Sanz afirma que no habrá impunidad para los narcos: "Irán cayendo uno a uno"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que en el Campo de Gibraltar "ni hay lugar para cárteles de narcotraficantes ni para la impunidad" y ha garantizado que "irán cayendo uno a uno" porque el Estado "va a ganar esta batalla, por tierra, mar y aire".

Sanz ha defendido el esfuerzo del Gobierno y de los cuerpos y fuerzas de seguridad frente al narcotráfico en esta zona y ha dicho que "ni está en riesgo el principio de autoridad ni el Estado de Derecho" porque estos grupos organizados "irán perdiendo la batalla uno a uno y antes de lo que imaginan".

Ha rechazado que se fije en el Campo de Gibraltar la existencia de los cárteles porque, aunque existe un problema "que no es nuevo" y que por ejemplo en los años noventa vivió una situación "crítica", ha explicado que cuando se "ataca" a esa comarca los delincuentes se mueven por el río y se trasladan a otras zonas.

Ha criticado que haya quien se ha "empeñado" en hablar de impunidad, sobre todo cuando el año pasado en esa zona aumentaron un 300 % las incautaciones de cocaína y un 45 % de hachís.

Además, en los cuatro primeros meses se han incautado once toneladas de cocaína, casi la misma cantidad que en todo el año pasado, y más de 74 toneladas de hachís, la mitad del año pasado, con 295 detenidos por tráfico de drogas.

Sanz ha recordado que las mafias "juegan con mucho dinero" y con muchos recursos, por lo que la capacidad de evolución de las fuerzas de seguridad tiene que ser "también inagotable".

Ha hecho hincapié en que el narcotráfico no está concentrado sólo en esa zona, ya que son organizaciones criminales "muy amplias", que también actúan con medios aéreos, por lo que "si alguien cree que la solución en La Línea es sólo un problema policial, o no sabe o no quiere" porque las soluciones deben ser "integrales y globales".

El delegado del Gobierno ha detallado que el esfuerzo no solo se está poniendo en detener y aprehender droga, sino también en investigar, ya que "al final los narcos buscan otras zonas".

Ha resaltado medidas como el decreto contra las "narcolanchas" o la renovación y modernización del Servicio Integral de Vigilancia del Estrecho, a la vez que ha manifestado que hay que ser conscientes de que en el Campo de Gibraltar hay que actuar "para reducir la problemática social".

Asimismo, ha resaltado la importancia industrial de esta zona de Andalucía y también se ha referido a otras incógnitas como el impacto que tendrá en ella el Brexit por la cercanía con Gibraltar, aunque este extremo "no tiene por qué ser un problema, incluso puede ser una oportunidad" si se hacen las cosas "bien". EFE