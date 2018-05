Diez sanroqueños ilustres recibieron ayer un merecido homenaje en el Pleno institucional de honores y distinciones celebrado con motivo del 312 aniversario de la fundación de la ciudad. En la sesión fueron nombrados tres miembros honorarios de la corporación, dos de ellos a título póstumo, y se entregaron siete menciones de honor.

Los nuevo miembros honorarios de la corporación son José Arjona Niebla, Fermín Aguilera Clavijo y Manuel Morata Tineo (estos dos últimos a título póstumo), mientras que las siete menciones de honor las recibieron María Cuevas Otero, Luis Mena Lorente, Francisco Aldana Almagro, Juan Manuel Sarmiento Ruiz, Venancio Gavira Rojas, Luis Gavilán Mensurado y María Isabel Martínez Moraleda.

José Arjona, Fermín Aguilera y Manuel Morata, miembros de honor de la corporación

El acto comenzó con una breve presentación por parte del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, tras lo cual la secretaria general del Ayuntamiento comenzó a leer las reseñas vitales de cada uno de los galardonados y se procedió a la concesión de los reconocimientos, consistentes en un diploma enmarcado.

El primero en subir fue el jovencísimo jugador de ajedrez Luis Mena Lorente, que recogió la mención de honor de manos de la teniente de alcalde Mónica Córdoba.

A continuación, se concedió otra mención de honor al veterano ecologista Luis Gavilán Mensurado, que le entregó la concejal Claudia Amado.

El empresario guadiareño Venancio Gavira Rojas recibió su galardón de manos del edil Jesús Mayoral, mientras que José Arjona Niebla, ex responsable de Policía Local y Protección Civil recogiendo el diploma de manos del teniente de alcalde José Antonio Rojas.

El premio a joven María Cuevas Otero los recogió su madre, Mercedes Otero, de manos de la edil María Teresa Benítez porque la ingeniera no pudo acudir al Pleno al tener responsabilidades profesionales en Suiza. Mercedes Otero agradeció a la Corporación en su nombre el reconocimiento.

El sexto en recoger el galardón fue el artesano del metal Juan Manuel Sarmiento Ruiz, de manos de Juan Serván. El título de miembro honorario de la corporación a título póstumo a Manuel Morata Tineo, funcionario municipal y reconocido cofrade, fue entregado por Dolores Marchena a la viuda del galardonado, Ana María Pedrero.

La directora del Centro de Educación Permanente Albalate, Maribel Martínez Moraleda, recibió su mención de honor de manos de alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, mientras que el título a Fermín Aguilera, ex jefe de la Policía Local de San Roque, los recogieron sus hijos Víctor y Pablo de manos de la teniente de alcalde Mercedes Serrano.

La mención de honor al ex concejal, contratista y profesor Francisco Almagro Aldana fue entregada por la edil Marina García.

Tras la entrega de los diplomas, Maribel Martínez tomó la palabra en nombre de todos los galardonados. Comenzó con una breve semblanza de sus compañeros. De Luis Mena dijo que "no importa la edad para convertirse en un referente"; a María Cuevas la calificó de "paisana ejemplar"; señaló que Luis Gavilán era un "viejo guerrero en la defensa del río Guadarranque y su litoral"; sobre Venancio Gavira indicó que "no sólo supo consolidar un negocio en tiempos difíciles, sino que más que clientes tiene amigos"; de Francisco Almagro destacó "su larga historia de amor con San Roque"; de Juan Manuel Sarmiento dijo que era "un ejemplo de saber artesano, del que todos hablan con afecto y reconocimiento"; y de José Arjona señaló que "sin él no se entendería la historia del deporte del fútbol en San Roque".

La reseña finalizó con una mención conjunta "a dos extraordinarios sanroqueños que nos abandonaron en plena madurez profesional", Manuel Morata y Fermín Aguilera: del primero dijo que "lo era todo en su departamento" del Ayuntamiento, mientras que el segundo "demostraba que la autoridad no es incompatible con la humildad".

Tras su intervención, los alumnos de la Escuela Municipal de Música, entre los que se encontraba el joven ajedrecista Luis Mena, interpretaron el himno de Andalucía.

El Pleno finalizó con una breve intervención del alcalde, en la que recordó que San Roque "nació en un periodo de dificultades hace 312 años, pero durante este tiempo ha sabido crecer". El regidor mostró su "orgullo por los diez galardonados y por los diez pueblos que conforman el municipio", y finalizó augurando un "futuro esplendoroso" para toda la población.