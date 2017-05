"San Roque 100x100 es un proyecto de Romero"

-Ha surgido un proyecto San Roque 100x100, ¿le preocupa que haya un rival más en las municipales?-No me preocupa si mantenemos el nivel de gestión, si cumplimos el respaldo popular. La candidatura del PSOE volverá a alcanzar la victoria en las próximas elecciones. Lo que pasa es que estos partidos no vienen con el ánimo de ganar unas elecciones sino de ser llave de gobierno, a sustituir al USR de turno. El reto que tiene es la suma de intereses y para ello el PP alienta estas figuras de cara que haya llaves de gobierno. Lo que me preocupa es que San Roque 100x100 no viene de la mano de La Línea 100x100, es un proyecto únicamente de Romero con el ánimo de buscarse un asiento en la próxima Mancomunidad o Diputación ya que parece que no va a repetir. Yo creo en las palabras del alcalde de La Línea y su proyecto es localista, en cambio, sí veo una vinculación de San Roque 100x100 y el de Los Barrios.

-Ha habido conversaciones previas con Juan Franco, me llama la atención que distinga los dos partidos. ¿Le gusta Franco como alcalde?-Deben valorarlo los ciudadanos de La Línea. Desde la distancia veo que hay una gestión seria en el tema económico. Se qué hay muchas dificultades. En algunos aspectos compartimos decisiones y en otras no. Mi compañero, Miguel Tornay y el resto del grupo están haciendo un trabajo importante.

-¿Le gustaría Franco como candidato del PSOE?-Eso es ciencia ficción. En La Línea hay un secretaria general, Gemma Araujo, que tendría que opinar. Estamos en fase de congresos internos. En los próximos seis meses congresos nacional, regional y municipal.

-De los siete ayuntamientos de la comarca, posiblemente sólo dos alcaldes pueden repetir como candidatos, usted y Francisco Ruiz en Tarifa, el resto está por decidir-El PSOE tiene una tradición interna de respetar las decisiones de los alcaldes que decidan renovar o no. Yo confío en Paco Ruiz, un gran alcalde que hace una gran gestión en un ayuntamiento con una enorme deuda heredada de Juan Andrés Gil. Con respecto al resto de municipios, hay que esperar seis meses a los congresos y a la nueva dirección de cada municipio le corresponderá determinar a los candidatos.

-No sé si me he precipitado, ¿será el candidato en San Roque?-Es un proceso interno. Sí tengo previsto presentarme a la secretaría general del PSOE y será en las fechas en las que el partido decida.

-¿Qué le pide el cuerpo?-Respetar los tiempos.

-¿Le gusta más la política andaluza o nacional?-Me apasiona la política, ser útil a los ciudadanos. Hay espacio a nivel nacional, andaluz y estaré en cualquiera de los gobiernos donde sea útil al ciudadano y vea que estamos prestando un servicio de mejorar la calidad de los ciudadanos.

-Usted es susanista convencido y declarado...-Se lo ratifico. Susana Díaz representa a una mujer con liderazgo, con fortaleza, con capacidad de ganar, de aunar la unidad de partido. Lo demostró cuando fue secretaria general de Sevilla y de Andalucía. Ahí se encontró un partido dividido y lo unió. El PSOE de Sevilla creció y en Andalucía en 2012 perdimos las elecciones y su decisión valiente de adelantarlas a marzo de 2015 le hizo sacar una ventaja de 10 puntos al PP y frenar el movimiento populista de Podemos; ese es el liderazgo. Si gana las primarias tenemos opción de Gobierno real.

-Tras las primarias del PSOE, ¿habrá desbandada en el partido, purga o costura de urgencia?-Habrá una costura urgente y sosegada porque nos necesitaremos. Estoy convencido y hago un llamamiento a la responsabilidad de las tres candidaturas principales para mantener unas primarias desde el debate, desde un punto de vista socialdemócrata, de defensa y fortalecimiento del Estado del bienestar, sin dejar a nadie atrás.

-El socialismo andaluz está dando por hecho que Díaz es la secretaria general, ¿se está vendiendo la piel antes de cazar el oso? ¿Hay sensación de norte y sur?-La mayoría del socialismo está apoyando el referente andaluz. Hay muchos apoyos de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla la Mancha.

-¿Que nos toca que un presidente pueda ser de Cádiz, Jiménez Barrios, por ejemplo?--Creo que Manuel Jiménez Barrios es un gran vicepresidente, es un buen político y no tengo duda de que sería un buen presidente de la Junta, tanto provisional como permanente. Yo apostaría por Chiqui pero ese debate ahora no cabe.

-¿Le preocupa el 'Brexit'?-Nos preocupa principalmente porque llevamos desde el 23 de junio avisados de que viene el Brexit que finalmente se ha iniciado el 17 de marzo. Se habla de Brexit duro y blando, hay un cambio en las relaciones de Gibraltar con la comarca. Tendremos que generar actividad económica, crear infraestructuras públicas e incentivos por si el Brexit es duro.