San Roque firma un protocolo para actuar contra la violencia machista

Las víctimas de violencia de género en San Roque cuentan desde ayer con un nuevo instrumento para ser mejor atendidas por los distintos servicios implicados. Se trata del Protocolo de Intervención Interinstitucional, un documento realizado desde la Delegación Municipal de Igualdad que establece la hoja de ruta para que "la intervención con estas mujeres y sus hijos sea eficaz, coordinada y no lesiva".

Este recurso fue aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de febrero y es fruto de un año de trabajo de la Comisión Municipal contra la Violencia de Género. El documento ha sido suscrito por representantes de la Policía Local, la Fiscalía de Violencia de Género; el Servicio de Atención a la Víctima de Algeciras; los servicios de salud de San Roque, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Roque y el Centro de Información de la Mujer (CIM). Otras administraciones y organismos se sumarán en breve al documento, según informó ayer el equipo de gobierno.

Ruiz Boix recuerda que ya hay dos agentes destinados a vigilar las denuncias hechas

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, explicó ayer el contenido y las razones de esta iniciativa.

"Los números de principios de 2017 -explicó el alcalde- hacen ver que sigue siendo necesario un pacto contra la violencia de género en el que participen todas las administraciones, y que sensibilicemos a toda la población sobre este problema. No es lógico que en sólo dos meses hayan sido asesinadas en España 22 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. El Ayuntamiento ha articulado este nuevo protocolo en el que participan distintos agentes y administraciones para colaborar en lo referente a la atención a las víctimas, y también para denunciar los casos que las víctimas no se atreven a denunciar".

El alcalde recordó que hace unos meses dos agentes de la Policía Local se incorporaron de forma permanente a las labores de inspección y seguimiento a las víctimas, y de las órdenes de alejamiento que son dictadas.

"Este protocolo sirve para tener un camino común entre las distintas administraciones. Quiero agradecer a todos los que colaboran en esta tarea. Desde los pediatras y médicos de familia en los centros de salud a los facultativos de urgencias, pasando por profesores y dirección de centros educativos. Y también a los vecinos y vecinas que conocen y llaman al 016 y trasladan episodios de violencia de género que existen y no se denuncian", manifestó Juan Carlos Ruiz Boix.