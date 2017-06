San Roque se lanza al 'Boixit'

Del Brexit al Boixit. La comarca se enfrenta de nuevo al debate del ciclo integral del agua de la mano de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. Veinticinco años después después de que el Ayuntamiento de San Roque aprobara que el servivicio de abastecimiento de agua, depuración y saneamiento fuese gestionado por la Mancomunidad de Municipios, el pleno de hoy, con mayoría socialista, aprobará la salida de la empresa pública comarcal Arcgisa para que sea la administración local quien, a partir del 15 de enero de 2018, empiece a gestionar y prestar el servicio de agua y de recogida de residuos sólidos. Un movimiento que ya ha recibido nombre en los corrillos políticos comarcales: el Boixit.

Las consideraciones acerca de cuánto costará al Ayuntamiento prestar ambos servicios son radicalmente opuestas según las cifras expuestas en los informes elaborados por el equipo de gobierno para justificar el abandono del servicio mancomunado y los números que defiende la Mancomunidad. La omisión más clara que se plasma en la memoria justificativa elaborada por los técnicos municipales es la relativa al agua en alta. En su análisis económico-financiero, el informe sanroqueño alude a que los gastos de aprovisionamiento del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento ascendieron en 2014 a algo más de 210.000 euros. Sin embargo, no explica que en ese año el coste del agua en alta aún no estaba incluido en los ejercicios económicos, de tal modo que el resultado del balance anual resultó favorable en más de 750.000 euros. Los datos de aprovisionamiento sí aparecen en mayor cuantía cuando se hace referencia al año 2016 (el ejercicio de 2015 no se incluye por resultar negativo) alcanzando algo más de un millón de euros.

El informe municipal alude a la bajada de los costes generales como única reducción clara

El documento municipal reconoce ese incremento no contemplado en 2014 -añadiendo el concepto "compra de agua"-, cifrado en 843.000 euros. No obstante, este millón de euros podría ascender hasta los 1,5 millones ya que al abandonar el servicio mancomunado el coste del agua para San Roque sería un 40% mayor -al igual que ocurre con Algeciras-, al que se cobra en los ayuntamientos que sí están integrados en el servicio comarcal.

O dicho de otro modo. El precio del metro cúbico de agua para los municipios integrados en Arcgisa es de 0,15 mientras que para los que quedan fueran del sistema es del 0,21. Si los cálculos se confirman, el resultado inicial favorable previsto para 2017 (88.362 euros), tal y como queda expuesto en el informe municipal, pasaría a ser negativo por un aumento de 750.000 euros debido el aumento del coste.

Otra de las grandes diferencias entre los argumentos de uno y otro lado es la relativa a la cuantía de los gastos de explotación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. El informe municipal indica que los servicios exteriores (básicamente combustible, mantenimiento y reparaciones) es de 290.000 euros, cuando la cuantía que establece ahora la empresa Arcgisa es prácticamente el doble.

Por tanto, el resultado favorable inicial de 219.976 euros indicado por el informe municipal para el servicio de recogida de residuos en 2017 pasaría a convertirse en un déficit de 80.000.

Esta son las dos principales diferencias que mantienen abierto el debate sobre la idoneidad o no de que el Ayuntamiento de San Roque asuma los servicios de abastecimiento de agua y depuración y la recogida de residuos.

David Gil, vicepresidente de Servicios de la Mancomunidad, va más allá y señala que con estos datos, los recibos de los sanroqueños, lejos de reducirse como mantiene el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, podría subir entre un 15 y un 20%.

La única reducción que reconocen los informes elaborados por el personal municipal aluden a los costes generales, esto es, los costes del personal administrativo y técnico que gestiona Arcgisa y la Mancomunidad de Municipios. Estos costes son asumidos por los municipios de manera proporcional a su facturación.

En el servicio de recogida de residuos, San Roque asume costes generales por valor de 312.699 euros que se reducirían a más de la mitad y quedaría en 151.000 euros. En el servicio del agua, los 640.000 euros que ahora soporta bajarían a la mitad.

Pocas cifras más se añaden a los documentos que han servido de justificación para salir del servicio comarcal, que tiene el informe en contra del servicio de Intervención. El resto tiene que ver con la antigüedad de los camiones que recogen las basuras, la falta de depuración, o la capacidad del personal técnico del Ayuntamiento para gestionar un servicio con mejores criterios administrativos y de organización.