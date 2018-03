Se ratifica el convenio de San Roque con la queja de Los Barrios, Jimena y Castellar

Los vecinos de San Roque empezarán a pagar por el agua solo cuando superen los 20 metros cúbicos de consumo. Ese es el principal resultado del acuerdo aprobado ayer entre la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque, el convenio que sustituyó a la propuesta de salida del municipio de la entidad comarcal, que fue retirada. Además, se incluyen inversiones por parte de Arcgisa, tanto en la mejora de las redes de suministro de agua potable y saneamiento como en la renovación de la flota de vehículos de la recogida de residuos sólidos urbanos. El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, se mostraba después "satisfecho" por el acuerdo alcanzado.

Poco satisfechos estaban los regidores de Los Barrios, Jimena y Castellar. No por el convenio de San Roque, sino por el hecho de que no llegasen a la sesión acuerdos también para sus municipios. El regidor de Los Barrios, Jorge Romero, no llegó a acudir a la junta de comarca. Los de Jimena y Castellar, Fran Gómez y Juan Casanova, abandonaron la sesión al llegar el punto del convenio con San Roque expresando su disconformidad.

Tras aprobarse el acuerdo hablaron otros dos representantes municipales de estos dos municipios, en este caso socialistas. El ex alcalde de Jimena, Pascual Collado, se congratuló de las reducciones para los sanroqueños, pero "apelando al espíritu de la solidaridad" instó a "estudiar de forma diligente que esas reducciones puedan ser aplicadas a Jimena". En el mismo sentido se expresó el recién nombrado Adrián Vaca, de Castellar.