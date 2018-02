San Isidro inaugura otro Carnaval

Llovieron ortigas y coplas en el mediodía algecireño. El barrio de San Isidro aprovechó el buen tiempo de sábado y acudió en masa a su cita de obligado cumplimiento con la Ortigada Popular. Un total de 125 kilos de ortigas fritas se repartieron entre los asistentes. La trigésimo tercera edición de esta fiesta gastronómica que sirve de apertura del Carnaval Especial se inició con el pregón de José María Durán Monroy, Rizo.

El reconocido comparsista algecireño trazó un recorrido a través de la historia de San Isidro usando para ello los nombres propios del barrio. No faltaron en su texto las menciones a Beatriz Calderón, Manuel Campuzano, José González Díaz o Miguel Mateo Salcedo Miguelín, que creció en aquel barrio de adoquines de la época, entre otros. Se sirvió de su comparsa Los noctámbulos para amenizar su texto e interpretaron coplas inéditas y de antología. No faltó la presencia en el escenario del más fiel de sus seguidores, Juan Carlos Vargas Quirós, quien, como no podía ser de otra forma, protagonizó dos bailes por rumbas que arrancaron el aplauso del público. Bien se sabe que los Vargas son piedra angular del flamenco en la ciudad.

Acto seguido el presidente de la Peña San Isidro, Felipe Mediavilla, hizo entrega de las insignias de oro al concejal de deportes, Francisco Javier Rodríguez Ros, y al socio y colaborador de la peña Juan Carlos Fernández Garrido. Fue a partir de ahí cuando se decretó por parte del presentador del acto, Enrique Rodríguez, la salida masiva de cartuchos de ortigas.

Y es que el día del que disfrutaron los algecireños en el barrio de San Isidro no pudo ser mejor. A la cita no faltó la juventud, que cada año adquiere mayor protagonismo en una fiesta de la que son albaceas. Tampoco lo hizo la vieja guardia carnavalesca como el presidente de la Comisión de Antifaces de Oro, José Luis Rodríguez Martínez, o el propio antifaz de Oro, Manuel Vega. El tema estrella de las tertulias -cómo no- fue el fallo del jurado del Falla y, como es de recibo, el inicio del concurso de agrupaciones en el Teatro Florida.

A la postre las coplas tomaron el escenario y las ortigas siguieron reinando en las barras de las peñas colaboradoras como Agua Clara o Los Palmeros. La chirigota de La Bajadilla Los que viven del disfraz, Los soñadores y El rescoldo subieron a las tablas de la calle San Antonio para constatar que Algeciras ya huele a carnaval. Y a ortigas.