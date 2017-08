San Isidro y Rosario, huérfanos

San Isidro y Nuestra Señora del Rosario se han quedado huérfanos, al menos de momento, al menos en lo que a junta de gobierno se refiere. La hermandad convocó cabildo de elecciones para el 28 de julio pero finalmente no se celebró por falta de candidatos. Desde entonces, la junta de mesa dirige la hermandad de forma provisional, aunque ésta es una situación que no se puede prolongar mucho en el tiempo. "No hubo cabildo, nadie se presentó y ahora estamos en manos de lo que decida el secretariado diocesano, que nombrará un comisario si no se presenta nadie", comentó Quico Fuertes, el que ha sido hermano mayor de la hermandad durante 12 años.

Ni él ni nadie de su junta de gobierno han querido volver a renovar cargos y ahora la hermandad está en una situación "complicada", según el propio Fuertes. El todavía responsable de los cultos y actos litúrgicos de la hermandad tiene esperanzas de que esta solución se revierta y que alguno de los 800 hermanos que integran el colectivo de un paso adelante y presente su candidatura. La situación de interinidad que vive la hermandad le permite organizar los cultos internos en torno a los patrones, como los que habrá en septiembre con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Pero cosa muy distinta será la procesión de la titular de la hermandad. Sin junta de gobierno nombrada no se pueden realizar cultos externos y, por tanto, los patrones no se podrán sacar a la calle. La primera afectada sería la Virgen del Rosario, cuya salida está prevista para el 7 de octubre.

"Los cargos no podemos ser eternos y en la junta todos llevamos mucho tiempo y de lo que se trata es de que la hermandad se renueve, que venga otra gente con otras ideas. No podemos estar toda la vida", declaró Fuertes, quien reconoció que las diferentes llamadas que han hecho a los hermanos para que tomen las riendas de la hermandad no han tenido el efecto deseado. "Hoy en día es difícil que la gente asuma responsabilidades, y esto no es un club de fútbol, sino que además tiene que haber un convencimiento personal y religioso, un compromiso con la parroquia que no todo el mundo tiene. Pero en la hermandad hay muchas personas que reúnen esos requisitos o incluso que son más adecuados que nosotros. Solo falta ese empujoncito para presentar la candidatura", añadió.

Quico Fuertes no quiere hablar ahora de la imposibilidad de sacar a Nuestra Señora del Rosario, si la situación es la misma que ahora. Pero lo cierto es que esa es una probabilidad que cada día está más cerca porque de momento no hay candidatos y ante la ausencia de junta de gobierno, el delegado episcopal es el que tiene la palabra. "Sería una pena que la patrona no saliese, pero es algo secundario. No nos gustaría que ahora no se presentase nadie y que luego cuando llegase la hora de la romería de San Isidro lo hiciese alguien. La hermandad no es solo la romería y tampoco es cuestión de una sola persona. Que surja cuando sea, pero si no hay interés por el culto tampoco podemos hacer nada", manifestó Fuertes, que el pasado 19 de julio hizo una última petición a los hermanos para que se implicaran en la vida del colectivo.