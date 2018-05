El SUP reclama que se agilice la norma contra las narcolanchas

El Sindicato Unificado de Policía en Cádiz reclamó ayer que se agilice la aprobación de la norma que impedirá el uso de las narcolanchas, las grandes embarcaciones de 12 metros de eslora y tres motores que se utilizan para transportar el hachís desde Marruecos hasta la costa española.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció hace unos días que se tramitará de urgencia una ley para que estas embarcaciones sean declaradas "objeto de contrabando"; hasta el momento, no hay ningún impedimento legal para su compra y uso. Hasta ahora, si una lancha de este tipo es detectada sin droga solo se puede actuar contra ella si no cumple la legislación existente, como cualquier otra embarcación. Pero desde el SUP se critica que el Ministerio anunció hace ya demasiado tiempo esa medida y piden "medidas urgentes para atajar este problema sin más historias".

Ayer mismo se difundía por redes sociales un vídeo en el que varias personas sacan una semirrígida de las características de las embarcaciones que se quieren prohibir de un embarcadero en Puente Mayorga e inician la navegación en la Bahía de Algeciras.