Romero reconoce el bloqueo de la negociación municipal

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, envió ayer un escrito a todos los empleados municipales para transmitirles la actual situación de las negociaciones entabladas por el equipo de gobierno con las centrales sindicales, a través de un grupo de trabajo, para consensuar un plan de medidas de ahorro y del gasto en el presupuesto municipal. La negociación se encuentra estancada porque hay dos sindicatos que no acceden a firmar una cláusula de confidencialidad que el gobierno local considera imprescindible, como publicó Europa Sur el pasado jueves.

"La participación en el grupo de trabajo es voluntaria, y hay que reconocer que, hasta hace pocos días, el talante en las reuniones ha sido colaborador y razonable ante la dificultad del momento. Sin embargo, y lamento decirlo, una vez más, y ya van muchas, se han visto interrumpidas estas reuniones por causas ajenas al equipo de gobierno", detalla Romero en el escrito.

El gobierno local fijó un límite que expira el 12 de marzo para la búsqueda de medidas que permitan acomodar sin elevar el nivel de gasto a los 63 trabajadores reincorporados en enero. De lo contrario, la entidad local sostuvo hace casi un mes que se reserva la potestad de aplicar cualquier medida para mantener el equilibrio en las cuentas, aunque ofreció este sistema para tratar de buscar un consenso.

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento insistió en que no firmará la cláusula de confidencialidad por entender que al no poder informar a los trabajadores del proceso "se estaría vaciando de contenido la figura del delegado sindical". El sindicato pidió que la mesa de trabajo sea sustituida por una mesa general de negociación, con un secretario que levante acta. CSIF avanzó que si finalmente se presenta un ERE, no participará en las negociaciones del mismo.