Romero dice que el préstamo de 43 millones permitirá el pago de las deudas anteriores

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha agradecido una vez más al Ministerio de Hacienda que haya concedido al Ayuntamiento el préstamo de 43 millones de euros para pagar deudas. "Nos permitirá además mantener y garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores municipales, a pesar de que haya grupos políticos como Los Barrios Sí se Puede que tergiversan y manipulan la información referente a este préstamo para intentar confundir a la ciudadanía".

Romero recordó que "este préstamo es para tener liquidez para futuras sentencias y la cifra de 43,3 millones es una previsión ficticia que no significa que el Ayuntamiento tenga que abonar alguna cuantía, ya que no todos los procesos judiciales abiertos se resolverán durante este año y tampoco todos serán desfavorables para el Ayuntamiento; por lo tanto el préstamo no se realizará n su totalidad amortizándose las cantidades no usadas". Romero señaló que "Los Barrios Sí se Puede vuelve a ofrecer de manera malintencionada información errónea a los ciudadanos, ofreciendo datos erróneos y tergiversando la información y sin contrastar. Y eso que su portavoz municipal tiene tiempo para solicitar esa información en el Ayuntamiento y también cobra por ello. Al menos debería ofrecer esa información de manera veraz y contrastada".

El Ayuntamiento aclara que la mayoría de la cuantía pertenece a anteriores legislaturas como por ejemplo los casi 30 millones que demandan entidades bancarias a la disuelta empresa municipal GAMA. Esta posibilidad de financiación que ofrece el Ministerio de Hacienda se debatió y aprobó en el Pleno de agosto de 2016.