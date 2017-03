Romero pide ayudas a la Junta para reparar la carretera del acceso este

El Ayuntamiento de Los Barrios busca una solución definitiva para los continuos deslizamientos que sufre la carretera del acceso este del municipio. El equipo de gobierno no está dispuesto a asumir más actuaciones provisionales y está decidido a afrontar de una vez por todas las deficiencias que presenta el ramal. Pero la salida no es fácil, ni barata. Un estudio realizado por Geotécnica del Sur, empresa contratada para emitir un informe sobre el estado actual de la carretera, concluye que estabilizar la calzada y corregir los deslizamientos detectados supondría un coste de 1,6 millones de euros.

Un presupuesto que el Ayuntamiento de Los Barrios no está en condiciones de asumir. Así lo expresó su alcalde, Jorge Romero, que anunció que pedirá a la Junta de Andalucía, administración competente del mantenimiento de la A-381, ayudas que le permitan acabar con una situación que podría agravarse con el tiempo o con la llegada de determinados fenómenos meteorológicos imprevistos. Un episodio de lluvias torrenciales como el registrado el pasado mes de diciembre podría acarrear consecuencias más graves y provocar el corte definitivo de la principal vía de acceso.

El Ayuntamiento instalará unos testigos para controlar la evolución del ramal

Romero convocó ayer a la junta de portavoces para trasladarles el contenido del informe realizado por Geotécnica del Sur, y que la oposición conociera de primera mano cuáles son las soluciones propuestas y el coste económico para llevarlas a cabo.

Juan Carlos Hernández, portavoz de la empresa, fue el encargado de ofrecer los resultados incluidos en el estudio realizado por los técnicos de la consultora. Informó que el ramal se encuentra justo en la mitad de una ladera con una base de arcilla de alta plasticidad lo que provoca, con la absorción y retención de agua, que este cimiento se expanda y provoque diversas patologías.

El informe ha fijado siete incidencias, tres de ellas como consecuencia del comportamiento de la base arcillosa, y otras cuatro referidas a los deslizamientos existentes a lo largo de los 750 metros de ramal afectado.

Las soluciones propuestas pasan por dos actuaciones distintas: el tratamiento de la arcilla, lo que supondría el saneamiento del terraplén y la sustitución del firme; y la intervención en los diferentes deslizamientos.

El técnico destacó de manera especial que hacerla por fases no sería conveniente y que la duración de la obra podría estar en torno a los seis meses.

Jorge Romero señaló que este estudio demuestra que el lugar donde fue colocado el ramal de acceso no era el más adecuado, y que por eso pedirá ayudas a la Junta, además de a otras administraciones como el Gobierno central o la Diputación Provincial de Cádiz. El alcalde explicó además que no descarta reclamar daños a la urbanizadora de las viviendas que se sitúan justo encima de la ladera. Casas que podrían verse afectadas en el futuro, al igual que la autovía, si no se repara la calzada afectada.

De momento, y como medida de control, el Ayuntamiento contratará la colocación de una serie de inclinómetros o testigos para valorar la evolución de los distintos movimientos.

Romero expresó su deseo de que los partidos de la oposición le apoyen en su propuesta de llevar al pleno este asunto para solicitar las ayudas necesarias que faciliten la ejecución de la obra.

El presupuesto presentado por Geotécnica del Sur incluye saneos, drenaje y restitución del firme por 669.942 euros y el resto de la cuantía hasta los 1,6 millones para estabilizar los corrimientos ya detectados.