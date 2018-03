Rajoy asegura que la soberanía no se tratará en la negociación del Brexit

Los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido aprobaron ayer las primeras directrices para negociar la relación bilateral tras el Brexit.

El texto aprobado incluye una mención específica a Gibraltar para contentar a España en la que los líderes reclaman "esfuerzos intensificados" sobre los asuntos relacionados con la aplicación en el Peñón de los acuerdos que ayer obtuvieron el visto bueno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó su satisfacción en la conferencia de prensa con la que cerró su presencia en Bruselas. Al respecto, Rajoy subrayó que en las conversaciones bilaterales con Londres sobre Gibraltar y el Brexit "no se va a tratar el tema de la soberanía" del Peñón, sino que se habla "de la gente".

"Estamos hablando del Brexit y el tema de la soberanía no se trata aquí, aquí vamos a hablar de la gente, de los trabajadores del Campo de Gibraltar, no queremos que el Brexit empeore su posición", indicó.

El presidente destacó que en estas orientaciones "se confirma una vez mas que la aplicación del periodo transitorio a Gibraltar depende de un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido". Esas conversaciones bilaterales ya han comenzado y, en opinión de Rajoy, "progresan satisfactoriamente", así que espera un acuerdo "en los próximos meses".

En ellas, el Gobierno español quiere un acuerdo que "debe asegurar la mejora de la situación de los trabajadores transfronterizos" y soluciones razonables para una serie de cuestiones que han venido afectando negativamente a la zona del Campo de Gibraltar. Entre ellas, "intentar acabar con las situaciones de tráfico ilícito, mejorar la transparencia y el intercambio de información fiscal, hablar del uso futuro del aeropuerto y de asuntos de pesca y medio ambiente". La cuestión de la soberanía, una reivindicación a la que España no renuncia, "tiene otros cauces".

El Gobierno de Gibraltar indicó ayer que toma nota de la intención de Rajoy de no hablar de soberanía en las conversaciones y afirmó que es "plenamente partícipe" del proceso de negociaciones multilaterales. "No existe ningún proceso de conversaciones bilaterales por separado entre el Reino Unido y España", afirmó el Ejecutivo gibraltareño, en contraposición con el hecho de que en la primera reunión entre ambos países, que tuvo lugar en enero en Madrid, no hubo representantes del Peñón.

El texto aprobado ayer mantiene que siguen siendo de "plena" aplicación las directrices previamente pactadas por los líderes europeos en abril y diciembre de 2017, que dejan claro que Gibraltar sale de la Unión Europea cuando salga Reino Unido y que "después de que Reino Unido abandone la Unión Europea, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre España y Reino Unido" incluido respecto a los acuerdos de transición.

Rajoy destacó que con la adopción de líneas directrices para negociar la relación futura se abre una nueva fase en la negociación del Brexit y valoró como especialmente positivos los progresos sobre el llamado periodo transitorio, entre el 29 de marzo de 2019, fecha de la salida británica, y el 31 de diciembre de 2020.

En ese periodo se seguirá aplicando el acervo europeo, lo que "dará mayor certidumbre a los ciudadanos y a las empresas". También destacó que los residentes europeos en Reino Unido mantendrán sus derechos, y que la fecha de referencia para ello -la fecha máxima de llegada a Reino Unido- no será la del Brexit sino la del fin del periodo transitorio.

Los líderes dieron la "bienvenida" al acuerdo alcanzado el pasado lunes por el jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, y el ministro británico para la salida de la UE, David Davis, sobre las partes del texto jurídico del Acuerdo de Retirada que cubren los derechos de los ciudadanos, la factura y la transición.

Después de que el ministro británico para el Brexit, David Davis, defendiera esta semana que Gibraltar pueda beneficiarse del periodo de transición -en el que Reino Unido seguirá dentro del mercado interior y de la unión aduanera-, el Gobierno español reclamó enviar un "mensaje muy claro" a Londres en las orientaciones de los 27 para dejar claro que ello solo será posible con un acuerdo previo entre España y Reino Unido.

Durante el periodo de transición, Reino Unido seguirá teniendo que cumplir todas las normas de la UE dado que seguirá en el mercado interior y la unión aduanera, pero saldrá de las instituciones y agencias y dejará de participar en la toma de decisión y podrá negociar acuerdos con terceros pero sólo entrarán en vigor con el visto bueno de la parte europea. Pero, en sus líneas rojas aprobadas, dejan claro que no tendrá "los mismos beneficios que la adhesión y no puede equivaler a la participación en el mercado único o partes del mismo".