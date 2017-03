REE iniciará a final de año las obras del refuerzo del suministro al Puerto

El refuerzo del suministro eléctrico al puerto de Algeciras se acerca poco a poco a su punto final. Red Eléctrica de España prevé comenzar las obras del último tramo de este refuerzo, la línea que unirá las subestaciones de El Cañuelo y Pinar del Rey, a finales de este año, por lo que no se esperan retrasos y esta nueva red estará en servicio el próximo año.

El proyecto de refuerzo del suministro consta de tres fases: la construcción de la subestación de El Cañuelo, ya en servicio; la conexión entre esta instalación y Los Barrios, también ejecutada; y la línea que unirá El Cañuelo y Pinar del Rey. El objetivo de esta actuación es dotar de una mayor potencia eléctrica al puerto algecireño, garantizando al tiempo el suministro al mallar la red de transporte eléctrico. Con ella se conseguirá el reivindicado doble circuito para el puerto, es decir, que la subestación El Cañuelo, que es la que proporciona la energía para los muelles algecireños, esté conectada a otras dos, de forma que ante cualquier incidencia en una de las líneas de transporte pueda recurrir a la otra.

La línea Cañuelo-Pinar del Rey está pendiente de la autorización administrativa

Con una inversión prevista de 7,3 millones de euros, en la actualidad la línea está pendiente de la autorización administrativa. No obstante, para que el suministro llegue de forma efectiva al puerto también resta otra inversión por ejecutar a cargo de Endesa.

Esta línea es una de las actuaciones clave incluidas dentro del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica aprobado por el Gobierno central en 2015, que prevé una inversión de 336 millones de euros en Andalucía hasta 2020. En ella se incluyen también los nuevos ejes de 220 kilovoltios (kV) para apoyo a la demanda de Cádiz, ampliaciones de subestaciones, el nuevo eje de 220 kV entre Almería y Granada y la conexión con Ceuta que partirá de La Línea de la Concepción.

Esta es otra de las grandes actuaciones previstas en este periodo, con una inversión de 130 millones de euros (que quedan fuera de los 336 totales). La línea Portichuelo-Ceuta unirá con 45 kilómetros de cableado de 132 kV el sistema eléctrico peninsular y el ceutí, basado en la generación con fuel oil, por lo que su ejecución no sólo proporcionará una mayor garantía de suministro a la Ciudad autónoma sino que también supondrá una reducción de emisiones y de costes al sistema eléctrico. Según explicó ayer REE en un encuentro para analizar los proyectos a desarrollar en los próximos años, la actuación está ahora mismo en fase de contratación del estudio de impacto ambiental después de haber pasado por un periodo de información pública.

No obstante, REE es consciente de que el proyecto causa dudas. Y prevé resolver muchas de ellas en una jornada organizada de forma específica en la que invitará a expertos de diferentes ámbitos a participar para explicar cómo se tienden este tipo de cables submarinos, las medidas ambientales que se van a adoptar y cualquier duda que surja. Como por ejemplo, que el cable que atravesará el Estrecho es distinto que el actual de conexión entre Tarifa y Marruecos, ya que es seco. De esta forma, en caso de accidente como ocurrió con este último, no se derramará ningún líquido. A este respecto, desde la compañía se insiste en que los estudios realizados por la Universidad de Cádiz y los suyos propios constatan que no hubo daño ambiental por el derrame.

La planificación incluye también actuaciones para reforzar el suministro a La Janda, especialmente a Vejer y Barbate, aprovechando las infraestructuras eléctricas construidas por las empresas eléctricas para la evacuación eólica. Se construirá una subestación en Parralejo y una nueva línea entre Puerto Real y la subestación. REE se hace cargo de la línea entre Parralejo y la subestación Gazules. También se prevé un mallado de dos líneas de 220 kilovoltios, Puerto Real-Cartuja y Cartuja-Puerto de Santa María. Dentro de la planificación se incluye asimismo la subestación Mirabal, de apoyo a la demanda de Jerez de la Frontera.

Otra de las actuaciones esperadas dentro del plan de REE es la mejora del mallado eléctrico de Andalucía Oriental. Para 2020 se prevé poner en servicio la línea El Fargue-Saleres-Benahadux de apoyo a la red existente entre Granada y Almería, con 80 millones de inversión para 176 kilómetros de línea. En estos momentos, explicó ayer la directora general de Transporte de REE, Eva Pagán, se está tramitando el estudio de impacto ambiental.

Distinto es el caso de la conexión de 400 kV Caparacena-Baza-La Ribina, una línea que sí estaba prevista en la planificación anterior pero que cayó en esta. Reivindicada por ayuntamientos y Junta, fuentes de REE recuerdan que "desde el punto de vista de Red Eléctrica no es necesaria para la red de transporte, sí como infraestructura de evacuación de renovables". Por lo que "hasta que no se inicie un nuevo proceso planificador" no se confirmará o no su ejecución. Se calcula que ese proceso de revisión se iniciará el próximo año, así que la reclamada línea tendrá que esperar para conocer su futuro.