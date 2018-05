El Puerto de Algeciras fortalece relaciones con la comunidad exportadora de Nanjing

El Puerto de Algeciras realizó ayer un acto de presentación en Nanjing (capital de Jiangsu), primera parada de la misión comercial que lleva a cabo una importante delegación algecireña en China, donde mantuvo encuentros con los responsables de parte del tejido logístico y portuario de una provincia, que mantiene un intercambio comercial anual con España de 5.000 millones de euros.

El objetivo de la cita fue fortalecer esas relaciones con las empresas de la zona y con la asociación China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). Su vicepresidente, Cong Sufeng, intervino en la presentación y, tras la jornada de trabajo, recibió de manos del director general de la APBA, José Luis Hormaechea, una metopa de la Bahía de Algeciras.

Tras estar en Nanjing, la delegación se desplaza hoy a la ciudad de Ningbo, donde mantendrán encuentros de trabajo bilaterales con sus homólogos del Puerto de Ningbo-Zhoushan. La tercera escala será Shanghai, donde el Puerto de Algeciras participará en la Feria Transport Logistic China a partir de mañana, día en el que desarrollará una presentación en el centro económico y financiero del país. La cita será a las 15:00 en los salones de la Oficina Económica y Comercial de España.

Por último, el jueves, en paralelo a la feria, el Puerto de Algeciras toma parte en las jornadas sobre el Corredor Mediterráneo organizadas por Puertos del Estado (OPPE).

La misión a China, encabezada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la Cámara de Comercio, Comport y Ateia, cuenta con la participación de las empresas A. Pérez y Cía, Algetransit, De Castro, Operinter, Raminatrans, Servicios Generales del Estrecho, Tiba Group, Total Logistics, Transbull, TTIA, Hermanos Padilla y Vapores Suardíaz.